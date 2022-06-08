何謂共識？從語意學上而言，共識通常是指雙方對於某件事務、解決某項問題沒有歧見與爭議。因此，共識指涉的一定是平和、非暴力的，是要解決問題而非製造問題。我們可以說:「兩國就和談達成共識」，但絕不能說：「兩國就繼續作戰達成共識」。簡單說，「九二共識」指的就是海峽兩岸同意以和平的方式，共存、交流、競爭。民進黨否認九二共識，就是不同意兩岸應該和平共存、交流與競爭。

九二共識的創造性在於用「共識」兩字涵蓋了一切以和平手段為之的兩岸政策。兩岸依據九二共識所達成的23項協議，無一不是有關和平共存、交流與競爭，即是鐵證，絲毫無模糊之處。真正具有創造性模糊，且遭台灣刻意曲解的，其實是「一國兩制」。一國（一個中國）指涉的是過去及現在進行式的「歷史中國」、「文化中國」、「血緣中國」；至於「主權中國」、「憲法中國」或是「制度中國」，則是未來式，未來的一個中國是甚麼模樣，無法預測，暫且用「兩制」來簡稱。當然，用「良制」取代「兩制」，也無不可，但何謂良制，難免又起爭議，模糊之妙也就不存焉。

中文的「兩」，未必就是英文裡頭的「two」。譬如，童子兩、三人，是指有好幾個童子。因此，一國兩制，不宜譯作「One Country、Two Systems」, 而應翻成「One Country、Multiple Systems」。像是香港實施的一國兩制和澳門實施的一國兩制，內容便有很大差異。而習近平提出的兩制台灣方案，又和港澳的兩制大不相同。兩制既然是未來式，因此，「兩制」、「多制」會「發展」成何種制度，端看兩岸四地不同制度和平競合的結果而定。況且，從動態政治發展軌跡看，政治制度永遠在滾動發展中，豈有50年不變的制度？不同制度嫁接，又豈有50年融合不出新制度的道理?

兩岸衝突的癥結不在北京也不在台北，而在於華盛頓；在於美國看不得中國大陸崛起，憂慮自身霸權遭到挑戰，以台灣為馬前卒，挑釁生事。昨日報載，因拜登斡旋，以色列與沙烏地阿拉伯將建立新的商業關係與安全機制。以阿世仇，美國尚且能斡旋，兩岸同文同種，真有齟齬衝突，哪有調停不了的?非不能也，不為也!再看俄烏戰爭，戰前，美國搧風點火，戰爭爆發，美國抱薪救火，何曾有調停之意?九二共識，本無爭議，民進黨曲解在前，美國順水推舟在後，目的就是要翻轉兩岸和平現狀，以衝突戰爭代之。布林肯說不尋求新冷戰，期盼兩岸和平解決爭端，實屬矯情虛偽。

玩政治，必先懂得議題設定。美國正擬將「戰略模糊」轉向「戰略清晰」，此時大談九二共識是創造性模糊，不啻對牛彈琴、自討沒趣。至於說九二共識是「沒有共識的共識」，何異於否認九二共識？議題設定跟著民進黨拿香拜，早失先機，更顯國民黨兩岸政策的困惑。至於論述國防政策，無論強化不對稱戰力、軍購超前部署10年、跨部門協調後備動員機制等，不過是重複美國對民進黨的軍備指令，看在北京眼裡，國民黨親美何異於民進黨舔美？對緩解兩岸關係又有何助？

九二共識就是兩岸和平共存、交流與競爭的共識，扭曲、不承認或反對92共識，就是反對兩岸和平！追求兩岸和平，必須回到九二共識的道路上，這當中，沒有模糊空間，也不容模糊！（作者為資深媒體人）

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