經濟學上有所謂的「痛苦指數」（Misery Index），也就是「通貨膨脹率」加「失業率」的總合。通貨膨脹即物價上漲，人民手中相同金額的貨幣只能夠賣較少物品，生活變得不容易；而失業率高漲，人民沒有工作、沒有收入，只靠政府救濟或失業保險給付，生活將更加艱難。

根據行政院主計總處公布的官方數據顯示，2021年消費者物價指數為1.96，2022年預計為2.67，都遠遠比2019年的0.56與2020年的-0.23來得高，現在上任何種類的市場買東西都明顯感受到物價上漲許多，就連外食族經常消費的便當也漲價不少。在薪水未漲而物價高漲的時代，人民生活壓力當然會愈來愈大。

在失業率方面，根據官方數據顯示，2022年4月的失業率為3.68，43萬7千人失業，這個數字與「新型冠狀病毒」（COVID-19）肺炎疫情發生後每月的失業率差不多。但是大家都心知肚明，COVID-19發生後，航空、交通、旅館、旅行、餐飲、景點、伴手禮等等行業受到嚴重衝擊，已經資遣不少勞工，縱使保留下來的就業員工，也因為生意清淡，輪流上班，工時減少，無薪假增加，收入大幅銳減。

根據主計總數2021年10月的調查顯示，在全體受僱就業者中，月入不到3萬元為246.5萬人，占26.84%；月入3萬至5萬元共479.9萬人，占52.27%，二者合計為79.11%。在低薪時代，再加上物價、房價高漲，人民生活確實大不易！

尤有甚者，2021年台灣的「躉售（大量批發）物價指數」為9.46；2022年預計為11.22，比2020年的-7.77與2019年的-2.26，高漲許多.，使得企業經營面臨困難，當大宗物資價格飆漲，在原物料進價成本高漲之際，企業不得不反應在產品價格上。

最明顯的例子，就是蛋價高漲，當飼養蛋雞主要飼料的主要成分「黃小玉」（黃豆、小麥、玉米）價格高漲時，飼養蛋雞成本自然高漲，生產雞蛋成本也隨之上漲，企業在有限的能力範圍內，吸收部分成本外，也不得不反應在蛋價，否則根本經營不下去。此時此刻，若遇到政府干預物價，不讓價格上漲，企業當然苦不堪言！

綜觀最近全球大趨勢，在俄烏戰爭導致全球石油、天然氣以及大宗穀物價格飆漲，再加上COVID-19疫情使得全球人員往來銳減，貨運價格上升、運輸艙位難求；都造成臺灣「輸入型通貨膨脹」。若再加上中美貿易戰、科技戰，台灣夾在全球兩大強權之間，左右為難，甚至面臨兩岸關係走向緊張危險邊緣，整天壟罩在戰爭的陰影下，人民與企業怎麼可能有安定的生活！

這二年多來，看到街上許多飯店，餐廳、旅館、旅行社等行業歇業，經常看到街上店鋪招租的廣告，就可以瞭解勞工的無奈與企業的艱辛！俄烏戰爭與全球COVID-19疫情並非台灣能單獨掌控，只有期待儘早結束，恢復世界正常秩序。而兩岸關係發展部分可以操之在我，希望政府以人民與企業為重，維持台海和平穩定，如此人民與企業的「痛苦指數」才能儘早下降，重回安居樂業的美好日子。（作者為海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長）

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