台積電的半導體有多重要，全世界都知道。（示意圖/達志影像/shutterstock）

台積電的半導體有多重要，全世界都知道。台灣人也喜歡把台積電暱稱為「護國神山」。不過當全世界講到台灣，只會想到台積電的時候，或許台灣人就要小心了。中國大陸官方智庫「中國國際經濟交流中心」的經濟學者陳文玲，日前出席中國人民大學主辦的中美論壇時，直接建議官方應該為了台積電將台灣收為己有，以便重整中國內部的產業鏈與供應鏈，並應對中美未來的競爭。

陳文玲這番言論自然在中國內部也引起不少討論，雖然許多網友對她的說法不以為然，但以陳文玲的身份與官方色彩，她的這番話多少也代表了一定層級以上的中共領導人，在檯面下的真實想法。

撇去政治面的因素，就實質的經濟與戰略意義上的發展來看，會出現這種聲音一點也不難想像。尤其在疫情與烏俄戰爭所連帶影響的全球供應鏈短缺，迫使世界各國重新思考原本已經習以為常的全球化和貿易分工之後，佔了全球一半晶片生產的台積電自然是兵家必爭的一個重要目標。

疫情對世界各國造成的經濟衝擊不必多說，美國的勞動與就業市場也在這一波疫情之下受到很大的影響。不但美國人以往的消費習慣受到考驗，連政府都開始調整國家政策的方向。拜登政府目前最大的心力，就是在重整美國的產業結構與經濟體質。今年年底不只台灣要選舉，美國也要選舉。如何讓國內的勞工對政府重拾信心，並且為美國的產業發展勾勒出欣欣向榮的藍圖，是拜登政府的首要目標。

戴琪今年年初所說的全球化2.0，也就已經明白告訴眾人，在疫情前全世界習以為常的全球貿易分工與全球化時代將不復存在。而且美國勞工與企業在過去的全球分工體系之下，已經失去太多利益與保障。與中國之間的貿易競爭和疫情之後帶來的消費市場供需衝擊，都迫使美國政府重新思考過去以消費者需求為本位的政策方向。未來美國將會專注在本土企業與勞工的身上，創造符合美國勞工利益的全球貿易政策。

這也就是美國近日雖與台灣宣布要進入台美21世紀貿易倡議的會談，卻還是令人很難樂觀的其中一個原因。美國會和台灣繼續往來很大的一個關鍵當然是台積電。而對台灣的其他產業來說，倡議內容並沒有涉及關稅與市場准入等實質項目，更重要的是拜登政府在近期與其他國家涉及貿易事務談判的態度，及美國貿易代表戴琪早已在年初就明說的所謂「全球化2.0」，都證明在現在這波反全球化的浪潮之下，台灣除了台積電這項資產，似乎已經沒有其他談判籌碼。

當美國已經挑明了要將國內需求擺在第一位，蔡政府有沒有辦法像美國政府一樣，守住國內的產業、企業和勞工需求，並談出一個符合我方利益的經貿條件？（作者為口譯工作者）

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