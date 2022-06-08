空軍為因應機隊擴編，避免新戰機採購無人可飛的窘境，空軍官校近年除增加招收學生外，更是首度放寬視力標準，同意因近視做過雷射手術的學生，可以學習飛行，畢竟國人體質以及升學主義等因素，學生的近視率幾乎達到9成，許多有志飛行的同學，往往因為視力的問題不得不打退堂鼓。

隨著醫學的進步，雷射近視手術只是一個「小」手術，復原很快，若有心投考官校者，可在報考前一、二年前完成手術，等招生時再去參加空勤體檢，畢竟要成為一個飛行員，除了視力之外，還要有冷靜的頭腦和靈活的反應能力，放寬視力的要求，擴大招生基數，對未來招生是有助益的。

另外空軍官校除了正期生外，飛行專業軍官班也持續在招生，另外也對其他官校符合空勤體檢的，也可依個人意願參加飛行訓練，無非就是希望廣儲飛行人才，希望這一批批的新血能夠儘快到部隊去服務，紓解飛行部隊飛行員的壓力。

雖然部隊的飛行員編現比是94%，但是仍然有許多飛行員要兼任行政工作，真正的「純」飛行員幾乎少之又少，這是現狀，短時間也解決不了，所以部隊飛行員不但要滿編，甚至於要超編，才能爭正紓解人員壓力。

雖然如此，還是希望官校能夠「嚴考核、嚴淘汰」，不要因為有完訓率的壓力，學官就輕易過關，再把問題丟給飛行部隊，一方面面對戰備壓力，還要再重訓學官，另外官校特有的師承制，各級長官也別多加干涉，例如下令在空中教官不准罵學官，這種瑣事國防部就少介入，各軍校有其獨特的傳統，也是凝聚校友與現役軍人的橋樑，若是規定一改再改，久了，共同回憶與價值體系沒了，絕對是一場災難。

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