美國相繼推出《印太經濟架構》IPEF和 美、日、印、澳四國領導人於2022年5月在東京峰會組織的「四方安全對話」（Quad），明顯是針對中國，Quad稱要為「自由開放的印太地區團結」，並討論氣候與俄國問題。

美、日、印、澳四國曾於2004年印度洋海嘯後有過救災關係，據《經濟學人報》2022年採訪日本前首相安倍晉三的報導，安倍推崇Quad，並承認 「我曾想過盡可能地打散中俄之間的夥伴關係」。但日本前首相鳩山由紀夫近日則發文對美國持續向烏克蘭提供武器表示不滿，他說 「如果美國不向烏克蘭提供武器，當地就有望停火，美國提供武器不是為烏克蘭，而是為美國軍火產業。」

IMF稱2021年全球名義GDP為 91.98兆美元，其中Quad 四國GDP 的總和約佔全球的35%，比不含中國的任何四國的GDP總和都多，美國又是西方領頭羊，對Quad其他三國有言出令行以利Quad統一行動的威攝優勢，影響力大。Quad若想藉機參加北約NATO或另外發展北約印太版，都將直接關係到亞太地區安全，想亞洲各國必有回應。不過若北約印太版也比照NATO規定，則因日、印分別與韓國、巴基斯坦有領土爭議，根本不能成為成員國。Quad的另一優勢是對重大天災提供救助支援，如日本應對地震海嘯的豐富經驗等。

美國此時提出Quad，想是要藉Quad來主導印太地區，但Quad四個成員國彼此之間的利益著眼點未必每次都相同。例如日本是二戰投降戰敗國，現須順從美國意志，但要日本聽從人均GDP不到其10%的印度差遣卻難。

美澳利益大體一致，都以基督教為主要信仰，自有強勢的西方價值觀，但近來澳、中的外貿大比例超過了美國日本，且澳工黨在最近議會選舉獲勝並組成工黨政府，其外交尤其是對華的關係，比上一任政府有更多發展空間，要澳再事事聽從美國，恐非以前那樣容易。澳、印則有些風馬牛不相及。

印度現任政府2014年就任時是世界第10大經濟體，就任以來已成功推動了統一的數字化基礎架構，讓每個國民都有一個銀行帳號，增加了中產階級，形成了龐大的單一國內市場，惠及大多數印度國民，IMF預測到2027年印度會成為世界第6大經濟體。

印度的新興，多少也拜近來中美關係惡化之賜，且中美同為印度的最大貿易夥伴，印度在美、中、俄之間長袖善舞，既是美國主導的Quad成員，又是中國主導的金磚銀行最大獲利者，且與俄國簽訂巨額能源合同，可謂左右逢源。可惜也有敗筆，例如發行巨額現鈔等打擊了印度國內生產力與外貿，今全球各國進出口總量的佔比是中國佔13.51%，美國佔10.47%，同樣是大國的印度只佔1.9%。

約79%的印度人口信仰種姓，種姓制度違背了約1500年前印度菩提達摩的人人生而平等的祖訓，更不符合人身自由平等的普世價值觀，為世人所不齒，所以印度官方與知識分子階級都幾乎從不提到種姓制度。而今頗有政績的執政黨BJP(印度人民黨)及其現任總理卻極端信奉種姓制度，想要把種姓包裝成印度民族精神，印度人口約21%的非印度教徒將無法接受，尤其是佔印度人口約15%的穆斯林。2022年5月BJP還公然侮辱伊斯蘭世界，引發多國與代表超過18億穆斯林的伊合組織的譴責，這對素有部族暴亂歷史的印度而言，都是不定時炸彈，前途堪慮。

印度還想強迫全國都使用連許多印度教徒都不會的種姓印度教語言，在印度有2百萬人以上使用的不同的語言就多達40多種，漠視這8億多人口的母語，豈非火上加油？ 印度大好山河，無奈只要執政黨標榜種姓制度，印度就不是有希望的國家。

西德總理龐特(Brandt) 於1970年訪問波蘭，曾跪在華沙二戰集中營前代表西德表示懺悔時說到：「沒有勇氣對自己戰爭犯罪懺悔的，是沒有希望與前途的國家。」這話今天也適用，日本主要信仰1300多年前由中國傳入的中華佛教經過本土化的日本神道，以和為貴，可是二戰結束都70多年了，可憐日本在國家大事上，仍沒有獨立自主的權利，現在日本還有200多個大型美軍基地與駐軍，可謂不折不扣的附庸國。這可怪不了美國，只能怪日本自己作賤了日本人民與日本神道精神，是不肯認罪的咎由自取。日本一天沒有勇氣對其戰爭犯罪懺悔，就一天是沒有希望的國家。

綜此看來，Quad本身先天就是ㄧ個重大優勢與重大劣勢並存的矛盾，難成氣候。（作者為航太工程師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※