張善政集產、官、學於一身，既有學理，又有實務經驗，誠是治國理政的 上選資材。六十年來國家在張善政身上，是投入不可勝數的培育成本，張善政 始終也多能體會到現今國家的治理需求。在這貪腐當道，弊端百出之際，張善 政在成本效益與供需平衡間的考量下，願接受徵召代表國民黨投入桃園市長選 舉，那就是張善政的責任與承擔，這智仁勇的格局，未演已先轟動，勢將捲起 繼韓流之後，另一波的國民黨勝選旋風。

張善政的產、官、學經歷及績效，彌足珍貴。張善政擔任過科技部長及行 政院長，具有李國鼎、孫運璿等級的科技官僚特質，這科技官僚的特質就是講 求理性、科學之務實精神，沒有口號與口水，只有腳踏實地及使命必達。從張 善政之從政實績來看，即可理解到他將是都會發展與繁榮的保證。

張善政所學相當多元化，涉及電子資訊、環境生態、土木工程與生技醫療 等領域，具有近乎全面性的科技整合之學術涵養，這學術涵養是能帶領出專業 性、前瞻性及國際性的執政團隊，且不會出現「外行領導內行」的官僚病態及 民主假象。既然是真材實學，邏輯思惟嚴謹，也就不會出現當今荒腔走板的亂 象與暴政。

張善政曾任國內、外知名的企業高管，例如：Google、宏碁、台灣大 哥大，皆獲好評。加上他也參與過很多全國性與地方性的公共事務協會團體， 他這種參與社會的初衷，所呈現的是他的熱誠與關懷，且不存在「大小眼」或 「看上不看下」的現實陋習，從他願出任花蓮觀光文化推廣大使，即是明證。 張善政所擁有的這種高效率又親和力的企業家文化，筆者的認知推測，他應可 創造出輝煌的都會願景，讓我們拭目以待。

如上述，像張善政這樣的「三棲奇才」，相對地他對政治是陌生且疏離的， 所以在他身上應不易發現他會有那些高明的騙術。當他 2016 年獲馬英九重用 任職行政院長時，他還是無黨籍身份，並不知其組閣，依責任政治與政黨政治 的民主憲政原理，是要以入黨為從政黨員，才是正著，且是必要的前提，由此 可知，他真不善於也不黯於政治及政黨的操作。

觀張善政的從政風格，若國民黨對桃園市長之提名，是透過初選登記，再 拼全民調來決定的話，那可肯定的是張善政不會參加，也不會去登記。申言之， 現今所謂民主的初選機制是在篩選有意圖參選的人才，而不在確保可提名出必 然卓越有作為之人才。然而採徵召機制，若能大公無私及審慎評估去尋找人才 的話，它卻可突破初選登記之侷限，覓得上駟之良才。因此，徵召提名張善政， 初期或存有黨內不民主或地方反彈之雜音，但畢竟張善政真是上駟良材，「其 三棲之企業型政府特質」，定能很快獲得國民黨及桃園市選民之高度支持，一 掃陰霾。

這次對張善政的徵召機制，有人說那是反民主的作為，筆者之認知，倒不 如說那是朱立倫主席覓才求才，為贏得勝選且乾坤獨斷而來的，這徵召過程， 看似乾坤獨斷，細察應是苦求加等待，才是事實。因為同時擁有優質三棲又能 接地氣的上駟，實在少之又少，民進黨內更沒這種人才，所以當徵召提名張善 政成功的時候，民進黨真亂了方寸，不知所措。雖綠媒與 1450 網軍，擴大報 導部分國民黨的反彈與地方派系之掣肘，企圖困窘張善政之提名與參選，但民 進黨這困窘策略是不會成功的，因為張善政實在是很優秀，既專業有高度，親 和接地氣，又能無縫架接全球化，很快就能脫困創新，並能同時良性帶動北台 灣的選戰氛圍，達到台北、新北及桃園三都優質治理的連線結盟，其幅射效益 應也能促發基隆市新竹市的勝選機制。這徵召張善政之舉，是玄妙好棋，妙不 可言，實有一石多鳥的效益。這樣的效益，略具智慧與經驗的政治人物，應看 得到，應嗅得出，也應有高度認同才是。若還有心扭曲、挑撥，或誤植是是而 非的論點，皆乃居心叵測之作為，也將自傷或自毀形象，得不償失。

誠如趙少康的至理名言，「提名對人，就勝選一半」，那提名張善政是否 就提名對人了，從所有的民調來看，即使是在醜化困窘張善政的操弄下，張善 政猶能迎刃勝出，居於領先態勢，實乃張善政長期之所作所為，尚能高度獲得 中間選民的肯定與青睞。

張善政所引發的三都優質治理之連線，首先是破壞了民進黨年初原所擬定的 雙陳(陳建仁與陳時中)二都聯合戰略。同時在防疫不當的訊息或徵兆下，雙陳 的醫衛圖騰，已然自慚形穢，無法與三都優質治理對比，兩組係已出現高諷刺 性的逆差。據此，民進黨的北二都雙陳連線，肯定破局了，若不改變戰略，勢 將大敗於北台灣，不是棄守，就是拱手讓人。所以，受此重擊且重傷的民進黨， 重擬戰略與倉皇覓才，是當務之急，「慌、亂、缺」是當前的窘境，怎麼不是 「陣腳大亂」呢？

張善政的徵召作為，所觸動的是國民黨對新任縣、市長的提名機制，這提名 機制所展現出來的運作風格，是高度關注被提名參選人的形象與治理能力。這 種治理菁英甄補模式，所回應或呼應的是中間獨立選民的心聲，甚至是搶救現 今衰頹政治的需求，而不在於黨內積極熱心參與者的同溫層心聲，甚至冒反黨 內民主之風險，朱立倫團隊也願為之的破釜沉舟決心與毅力，來進行變革策略， 其目的非常明顯，就是意圖攻佔 35%的中間選民市場，尋求最大勝選之契機。

基本上，國民黨徵召提名張善政或強調其所提名的縣、市長皆是治理長才， 都是一時之選，這種提名策略絕對是正確的，也值得肯定。當提對的人後，後 半段要做的，就是選戰之佈局與攻防。按孫子兵法的戰略指導，依循著「道、 天、地、將、法」的五大原則，掌握民意動向，配合天時地利，擇人任勢，團 結整合，明定賞罰及價值分配，逐項漸次推進。苟能如上所述，筆者認為，國 民黨在 2022 年縣、市長選舉應能大勝，其大勝的啟動契機，就是張善政的治 理連線，就是張善政的勝選旋風。（作者這中國文化大學政治學系兼任教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※