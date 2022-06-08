行政院長蘇貞昌3日到高雄展覽館視察孩童大型疫苗施打站，不小心口誤說出「我們一起打贏這場防疫的選戰」，隨即修正為「作戰」。（資料照，袁庭堯攝）

蘇院長，您累了嗎？向來以辯才無礙、自信直言的行政院長蘇貞昌在端午連假視察高雄大型兒童疫苗接種站時，竟以一句「我們一起打贏這場防疫的選戰」引起軒然大波，網友們也紛紛調侃其是否吃了「誠實豆沙包」。雖然大家都知道這是口誤，但搭配其現場同時宣布提供高中以下學校每位學生四劑免費快篩的政策、現場陪同視察者尚有民進黨台北市長熱門參選人陳時中，此時的口誤不僅是口誤，更是顯示其內心壓力山大的焦急罷了！

民進黨進入後小英時代，身兼總統及黨主席的蔡英文求的當然是平穩做完八年任期，但在接棒者不明朗、人人有機會的情形下，自然大家都力求表現。尤其目前蘇貞昌手握行政資源與宣傳利器，未必沒有與熱門的副總統賴清德、桃園市長鄭文燦一較長短的能量。有鑑於此，年底選戰自是其執政成績單的檢驗，當然馬虎不得。

自新冠肺炎疫情爆發之初，民進黨原本因台灣疫情平穩而手握主導權，但在防疫政策逐漸轉變後，不斷堆疊的確診數與重症死亡數反而成為其執政包袱。快篩劑之亂讓原本逐漸淡忘去年缺疫苗的台灣民眾再次怒火中燒，而採購過程所引爆的廠商爭議也讓人看清楚民進黨藏富於民的手段與嘴臉。現在看來，行政院為了挽回民心，不管是加碼社會補助、發放快篩劑等手段，不過就是為了選舉考量罷了！

另一方面，為了粉飾太平、箝制言論，民進黨更用行政權力來打壓異己，如前一陣子的藝人郭彥均事件，更讓人清楚執政黨已是讓人批不了、罵不得的巨獸，民主走到此處，讓人懷疑是否變調！

在全民直選、勝者全拿的民主制度下，政黨本就應以勝選為考量，尤其蘇貞昌尚有一謀大位之可能，施政當然不不謹慎，一切以「打贏選戰」為考量，但在這個前提下，與民眾越走越遠、施政凡是算計，又豈是全民之福？（作者為台北市青年聯合會理事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※