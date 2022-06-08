蘇貞昌行事霸道的風格，是眾所皆知的，尤其是曾任過兩次的行政院長，大權在握，只在一人之下，不免挾威仗勢、頤指氣使，對待下屬，無論是例行考察或純粹應邀作秀，都擺出一副高高在上的姿態，言語不遜、咄咄逼人。

日昨他參加海洋科技博物館「潮境方舟1號」啟用儀式，在致詞時，竟大肆批評「方舟」之名是「亂取」的，因為這是「大洪水時代要逃命的船」，引起社會譁然。

新館開幕，新船下海，本是海科館新業務的里程碑，應邀致詞，理應多加勉勵，至多指出未來還可以戮力發展的方向，如其後來建議海科館可以多朝「海洋」方面發展，就是相當得宜的；可未料他一開始就在「方舟」的命名上大作文章，更沾沾自喜於自己多會取名稱、作宣傳。

「潮境方舟」四字，據海科館的說明，「潮境」是海洋科學專有名詞，原本是親潮與黑潮交匯處，充滿營養鹽與浮遊動植物，吸引許多魚群聚集，為良好的漁場，主要引喻生生不息的活力與資源，象徵區域潛在的活潑力與創造力；至於「方舟」，顯然館方不願直接「打臉」蘇貞昌，但相信其原意，無非亦是取揚帆入海、乘風破浪之意，既有期許，更帶有祝願。

「方舟」固然很容易與西方聖經中的「諾亞方舟」聯想在一起，但依據聖經故事的內容來說，諾亞方舟在洪水氾濫之際，為地球留下一線希望的用意，才是真正的重點，說是「逃命的船」，不但完全違逆了其中的精神，更可見蘇貞昌是一知半解、望文生義，遂大放厥詞，既想炫其學問，又欲藉此賣弄才華。指指點點，睥睨自負，霸氣四溢，不可一世的情態，不但凸顯其無知及自大的本性，更令人齒冷。

官大，不見得學問就大。姑不論「方舟」二字，在中國古典詩文中所在多有，而且都富涵揚帆渡海、拓展前程的吉祥象徵，即便與「諾亞方舟」可以繫聯，也絕對不是如蘇貞昌所懵懂理解的「逃命」之舟吧？至於他所說的用「基隆」、「八斗子」命名，這就像取菜市場名一樣，不必屈指而算，就可以知道類似的名稱有多少、有多俗氣，就更不值得識者一笑了。

禿頭常見，人人皆可以「電火球」一番，不過只是選舉的宣傳策略，但不點不會亮；行政院長只有一人，可卻不能再持打選戰的方式以施政，胸襟、格局、氣度、高度，缺一而不可。看來，這顆「電火球」還是缺乏電流，不足以點亮的。

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