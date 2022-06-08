「新冠確診者死亡後24小時內火化」家屬哭喊「見不到最後一面」的爭議持續發燒，過去兩年來死亡人數不多，並未引起人道關注，但連日來死亡人數頻頻破百，指揮官陳時中不斷改口，最新卸詞是「也不是說這樣做是錯的，只是沒有明寫」，言外之意是「地方政府自作主張」嗎？

堂堂指揮官，說一是一、說二是二，什麼叫做「只是沒有明寫」，地方政府有什麼誤解，中央難道就不能再說清楚、講明白嗎？人命關天的事，誰有閒工夫猜你指揮官打什麼禪語！

爬梳陳時中上周「沒有規定要在24小時內火化」甩鍋說法，殯葬業者拿出衛福部公文「建議於醫院或接體車上入殮封棺後逕送火化場火化」，沒有明寫怎麼處理嗎？陳時中倒是說說看，這句指示的過程要花多少時間？

實地詢問高雄殯葬處那邊的業者是這樣說的：「隔離區放置送來的新冠確診死亡者，不可能與一般遺體一起暫存冰櫃區，在這樣的常溫下放置戶外的遺體半天就要火化，怎麼還可能留到放置24小時」，連殯葬業者都被禁止打開屍袋，以免有被感染的風險，家屬又怎麼有機會能見往生著最後一面？

台中市長盧秀燕表示，中央應盡速訂定全國一致的殯葬指引，以安民心；新北市長侯友宜說，中央總要說清楚講明白未來怎麼做；台北市長柯文哲更批陳時中的講法，好像把大家都當白癡。

高雄殯葬處火化新冠確診死亡案例每日平均5、6個都如臨大敵，新北、台北平均每天超過50、30人。回顧署立桃園醫院院內感染破口、3+11邊境管制破口、疫苗採購不力、快篩、藥物準備不足，遇到人命關天的事情，滑頭的陳時中又再一次展現嘴巴說負全責，卻從不扛責的態度。

莫怪輿論嚴厲的批評，針對民進黨年底選舉提名可能延到8月，陳時中說「不要等我」，這不正是反而說明「層峰有在等他嗎？」陳時中心裡老想著選舉，「只是沒有明說」，不滑頭嗎？到底扛了什麼責任呢？

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