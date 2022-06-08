最近全島熱議，引起喪家抱怨和業者委屈的「染疫死亡24小時內火化」的指令，這個羅生門事件表面上是一場中央和地方政府相互推諉的政治鬥爭，深層隱藏的卻是殯葬倫理，一個比政治利益更為重要的社會穩定和人性問題。

其實就法規層面「染疫亡者的火化時間」在國際範圍內是多元的、沒有統一的標準，以世界衛生組織WHO為例，2020年3月24日發布「在COVID-19背景下安全管理屍體，預防和控制感染臨時指導文件」中明確指出兩個要點：一、迄今為止，沒有證據表明有人接觸死於COVID-19的屍體而被感染。二、所有措施都應該尊重死者的尊嚴，包括避免匆忙處置COVID-19的遺體。

但鄰國日本厚生勞動省網站公布的內容與WTO的標準不同：一、新冠肺炎病逝者遺體原則上24小時內須火化；二、直接與遺體有接觸者，須穿著全套防護裝備，遺體須封入密閉式屍袋；三、可舉辦葬禮、撿骨等，但建議減少人數。

韓國在疫情早期對COVID-19屍體處理之相關規範如下：一、不可以瞻仰遺容；二、不可以對遺體化妝。後因疾病管理廳並未發現屍體傳染之案例，2022年4月25日發布新版「冠狀病毒傳染病-19應對指南第13版」，已完全刪除原來的相關規定。

眾所周知殯葬行業是禁忌行業，禁忌是在地化的倫理總則，對於漢文化而言「逝者為大」和「瞻仰遺容最後一面」相當於顛撲不破的牛頓第一和第二定律，逆天違眾為業界所不恥，維護殯葬倫理是殯葬業者高於利潤的生存原則。心理學家佛洛伊德說：「觸犯禁忌的人，本身也將成為禁忌」，因此觸犯禁忌的業者，本身也將成為禁忌。這就是為什麼台灣的殯葬業者是該羅生門事件的第一揭露人。

問題是世界上各個不同的民族和族群對於不成文的「殯葬禁忌」並不統一，科學的標準卻是一致的，因此如何平衡禁忌和科學的矛盾才是21世紀新冠肺炎對各國政府和人民最大的考驗。

如果社會利益大於打破禁忌的成本時，人們就要選擇打破禁忌。例如「染疫遺體有擴散傳染的可能」，為避免更多人的無謂死亡「瞻仰遺容」就要禁止。有幸，在顧及科學和社會習俗的平衡方面，上述WHO的「安全管理COVID-19屍體，預防和控制感染臨時指導文件」可以視為典範，該文件一方面告知社會「人體遺骸傳播的可能性很低」，同時指出「尊重死者尊嚴避免匆忙處置遺體」。韓國早期禁止瞻仰遺容和遺體化妝，因為並未發現屍體傳染之案例，以前的禁令宣布失效。

民進黨以選票和政黨鬥爭為黨魂，自外於世界的旋轉，把自己綑綁在同溫層美國的柱子上；官員高高在上不食人間煙火，職能部門與專業完全脫節，最為突出者乃疫情指揮中心，他們一方面高分貝的籲請加入WHA，另一方面對WHO的基本文件置若罔聞，結果在火化問題上與殯葬倫理碰撞。（作者為中華殯葬教育學會學術顧問）