疫情持續延燒，但是政治日程仍然照常進行，尤其是牽涉權力布局的縣市長選戰更是重中之重。前日國民黨已經完成一系列的縣市長候選人提名，反而民進黨的首都市長候選人一拖再拖，不但引發黨內焦慮，也成為各方關切焦點。

民進黨遲遲不願意宣布台北市長人選，除了疫情考量之外，最大的原因還在於今年的台北市長選戰是民進黨難得很有機會勝出的選戰。台北市的選民結構藍遠大於綠，眾人皆知，唯一勝出的機會就是藍營分裂，而最近一次已經是28年前陳水扁當選市長的時候。而這次國民黨看起來欲振乏力，黃珊珊又有相當實力，換言之年底選舉如果重演三強鼎立，民進黨極有機會重新拿下台北市。但這個前提是民進黨必須提名夠強、足以凝聚黨內的候選人才有機會，找出這樣的人選以現在的民進黨來說也不容易。

林佳龍也看見了這樣的狀況，所以近來動作頻頻，不斷表達自身的參選意願，並且提出12項政策等具體目標，強調基層黨員期待黨內早日完成提名。對林佳龍來說，如果今年參選台北市長選舉勝選，就可以取得影響力與能見度都不輸總統的首都市長大位，如果高票敗選，也可以成功取得參選2024年總統大選的門票，換言之，是穩賺不賠的交易。

雖然林佳龍動作頻頻，但是民進黨內從基層到高層對林佳龍的參選意願卻是冷處理。一來，林佳龍雖然出生萬華，但沒有在台北經營，到現在戶籍還不在台北市，基層黨員也陌生；二來，高層的心思一直都放在防疫指揮官陳時中身上，希望疫情一結束，就直接提名陳時中選台北市。

英系要角洪耀福與黃承國從去年以來就鎖定陳時中參選，而這樣的規畫也獲得蔡英文的認可，但因為今年疫情持續延燒，陳時中短期內無法脫身，參選台北市長的時程也因此一延再延。而且在基層一片靜悄悄、缺乏黨內壓力的狀況下，台北市長提名就成為不急之事了。雖然一開始的黨內規畫是希望7月底之前完成提名，但以當前疫情持續的狀況，也不無可能拖到8月中旬，屆時林佳龍也來不及遷戶口到台北了。

況且，目前民進黨台北市黨部還是英系牢牢掌控，雖然陳時中說「不用等我」，但其實黨機器都已經準備好了，陳時中選台北市長真心不用等。反觀等不及的林佳龍，在正國會爭奪台北市黨部主委失敗後，還等不到高層的關愛。無論是等不及的林佳龍，還是叫大家不要等他的陳時中，等來等去，都是在等蔡英文發號施令而已。（作者為台灣國際戰略學會研究員）