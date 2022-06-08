朱立倫訪美行程尚未結束，雖未會見到重要政府官員，但畢竟是最大反對黨黨魁，在美國的演講與談話仍然動見觀瞻，果然引發黨內外與兩岸間褒貶不一的討論，尤其有關「親美反共」的表態，引起很多質疑與批評。

棄親美和中 自我毀滅

朱立倫或基於作客擺低姿態的需要，或希望消除美國對國民黨「反美」的疑慮，因而突出「親美反共」的論述。但這是否代表國民黨兩岸政策的轉向，如果真是國民黨未來兩岸政策的主軸，是否符合台灣人民長遠的利益，能否因而贏回民心重返執政，實在大有疑問。若只是朱立倫個人對美國的交心，就不只是讓國民黨人失望，更會讓美國人看不起。

國民黨自二戰後就是個親美政黨，就現實政治而言，國民黨不必反美，也沒有必要反美，朱主席為什麼要強調「親美」？民進黨誣指國民黨反美，國民黨就要強調親美，這又是什麼邏輯？如果國民黨要和民進黨比誰更親美，那麼，朱立倫更要說清楚，親美的目的為何？民進黨願意配合美國遏制大陸的發展，即使犧牲台灣利益也在所不惜，國民黨願意嗎？可以嗎？

國民黨走過8年兩岸和平發展期，應該非常了解，在民進黨「聯美制中」大旗下，台灣整體利益的得失。台灣不同階層、群體、產業在兩岸關係上利益不同。台灣服務業就業人口占比達59.8%，其中住宿餐飲業青年就職比例近6成，近年台灣服務業占GDP比重逐年增長，但產值成長率反而趨緩，低薪問題嚴重。台灣的服務業本就受限市場規模，兩岸關係惡化，交流中斷後，更是雪上加霜。國民黨「親美反共」能改善這樣的困境嗎？台灣經濟依賴大陸日深，民進黨上台後也不敢終止ECFA。朱立倫要「反共」，中共是大陸的執政黨，如何一邊反共，一邊交流？

從國際局勢變化觀察，也未必對國民黨不利。俄烏戰爭雖然仍在僵持，烏克蘭軍事實力的韌性已經出現考驗，歐洲主要國家對於烏克蘭的支持能延續多久，大有疑問，德、法積極斡旋中，季辛吉更直言要烏克蘭接受現實「割地求和」。如果戰事繼續僵持，歐洲將面臨通貨膨脹問題；許多第三世界國家會糧食價格高漲，甚至出現社會動盪；美國期中選舉將至，通貨膨脹造成拜登民調低迷，拜登需要做出決斷。

對人民負責 重拾初心

烏克蘭要在軍事上擊退俄羅斯的可能性很低，北約與俄羅斯若長期對峙，美國要從歐洲完全騰出手來對抗大陸，不但不可能，反而為了鞏固傳統盟友，必須投入更多資源。最近有消息傳出拜登政府將大幅修改其國家安全戰略，將重心從亞洲和中國向歐洲轉移。

俄烏戰爭爆發至今，大陸一直採取平衡政策，既反對北約壓縮俄羅斯戰略空間，也主張要尊重烏克蘭主權完整。美國與歐盟都給北京施以道德壓力，要求北京參與對俄羅斯的制裁。北京一直不為所動，隨著戰爭可能進入最後階段，北京的平衡政策可能會收到效果，讓北京在這場戰爭中，即便沒有獲利，也大致無傷。

俄烏戰事造成中美之間猜忌更深。季辛吉提醒美國不要把台灣當作美中談判的核心，大陸外長王毅也警告中美關係不能再惡化下去。在這個趨勢下，國民黨大可扮演區域安定者與協調者角色。從朱立倫急於表態，看出他將放棄馬英九「親美和中」政策路線，若失去各方信任，國民黨就不可能擔此大任，有什麼存在價值。

兩岸關係大局中，不是只有美國一個玩家，國民黨要立志成為玩家，而非端茶倒水的小弟。國民黨若不能堅持立場，找出這個創立於中國百年大黨的現代價值，及它與民進黨的路線差異，爭取選民認同，就會在美中台三個雙邊關係上失去話語權，就會更加邊緣化。國民黨不可忘卻初心，更不可輕忽對人民的責任。不要忘了，投票的是台灣選民而不是美國人。