蔡總統日前參加全國產業總工會會員大會時，回應該會對《最低工資法》的關切，表示政府希望每年都能調高基本工資，將排除萬難、務必讓最低工資持續調升。這番談話，讓基本工資調整又躍上檯面，成為各方關切的焦點。

照顧勞工 為政治利益

然而，這個議題近來受到關切，卻非由本事件引發。立法院社福及衛環委員會最近審查《最低工資法》，邀請勞動部長專題報告，對目前物價高漲下基本工資調整提出了詢問，就已經引發外界關心。即使勞動部工資審議委員會循例會在第3季才審議基本工資，但本月中下旬就會舉行工作小組會議，由勞動部提供經濟成長率、通貨膨脹率等指標供審議委員參考。利害相關團體已經相繼表態叫陣，全產總前理事長莊爵安認為應調高10%以上，以免被物價上漲抵銷，商總和中小企總則認為疫情嚴重、景氣不佳，分別表示不宜超過2%和1%。

台灣的「基本工資」相當國外的「最低工資」，要談基本工資調整，先釐清兩問題。首先是基本工資調漲，是否會如同經濟學所說：一定會打擊資方雇用意願、提高失業率、傷害生產力最低的受雇勞工？其次若要提高基本工資，那麼幅度以多少為宜？由於通膨已成常態，調太少會讓勞工「實質薪資」降低，調太高可能影響投資甚至倒閉退場，反而不利勞工。到底調多少才適當？

學界對最低工資的研究頗多，雖然經濟學界對理論幾乎都同意，但實證上並未獲得一致結論。不過，研究多半發現：上調不影響就業或影響很小。然而，經濟理論常假設「其他情況不變」，但事實上其他情況卻經常變動，實證上很難完全掌握並剔除其影響，難獲一致結論自屬合理。因此，不少國家訂定最低工資、適時調高；但也有部分國家不定最低工資，避免可能造成就業衝擊。訂定最低工資的國家，每次調幅通常也不會太大，即使有影響也屬有限。

基本工資 不宜調過高

不少國人有種誤解，以為調高「基本工資」等同調高「平均薪資」，故大眾多贊同調高基本工資，好讓勞工改善生活；而企業主則表態反對，認為一旦調高基本工資，必然提高其營運成本、甚至虧損退場。其實，調高基本工資或最低工資，只影響原來就拿基本工資的那群邊際勞工，不影響原薪資高於基本工資者。但調高最低工資，政治上可以營造一種「照顧勞工」的形象，來獲取政治利益，故精於算計之政黨通常會設立最低工資，然後年年調整，爭取廣大勞工支持，不管可能造成的蕭條和失業，韓國近年來景氣不佳、失業提高，就被認為是調高最低工資太多所致。

以我國而言，蔡政府執政6年來，已調高基本工資6次，幅度多在5%上下，已讓時薪由126元上漲到168元、月薪由20008元上漲到25250元。雖然和蔡總統2017年時表述的「夢想數字」3萬元逐漸接近，但仍有一段不小的距離。由於去年到今年的通貨膨脹率高，消費物價指數已連續3個月上漲超過3%，且物價仍有上漲趨勢，因此不少人都認為本次應調整較大幅度，以免扣除物價上漲後幾近於沒調；而且前些年逐年調整也未引發較高的物價上漲。

這種論點看似合理，但仍必須留意相對富裕的OECD國家，其最低薪資多訂在平均月薪的3成到5成之間。我國去年平均總月薪為5.58萬元，目前基本工資月薪2.53萬元為平均總月薪的4.5成，已接近OECD國家的最高水準，若再調10%就會達到5成，到達OECD國家的最高水準。過去對失業率和物價沒有顯著影響，不表示未來就一定不會。因此，我們贊同應調漲，但不宜高到10%，以免未來沒有調整空間。政府和企業應更努力讓「平均總月薪」成長，才是務實造福勞工的長久之計。