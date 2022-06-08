火化之亂，衛福部長陳時中臉不紅氣不喘，一再說謊、圓謊，導致悲慟家屬無法瞻仰遺容。這幾天被罵翻了，陳時中又說會請內政部一起研議滿足民情的規範。這樣的疫情指揮官冷血又傲慢，臉皮之厚連鬼都怕！

染疫確診死者到底要不要24小時內火化，攸關民間信仰與難捨親情，陳時中竟可以一變再變，從原本鐵齒表示「從沒說過要24小時內火化」，引爆全民憤怒後，為了止血改口說24小時內火化也沒有錯，當媒體問及「可否比照新加坡守靈3天？」又語無倫次的表示要與內政部討論。

世衛組織WHO對確診遺體之處理早有規範，新加坡、紐西蘭、澳洲及加拿大等國家，也都明訂相關規定。立法院去年7月也曾函文衛福部要明訂處理規範，久坐防疫神壇的陳時中視而不見，對人民的苦痛無感，只忙著以「台灣如何成功抑制疫情」為題，投書國外媒體，對內對外只顧吹噓自己的功績，滿腦子想著為選戰鋪路。

陳時中自豪防疫超前部署，實際從口罩、疫苗到快篩試劑，沒有一項不缺，如今因疫情失控，每天上百人死亡，8日單日159人死亡更創新高，連冰櫃都不夠，地方政府無所遵循、殯葬業難以負荷，火化之亂才浮上檯面，所謂的超前部署根本就是超級落後部署。

火化之亂，陳時中數度改口不臉紅，典型的政客嘴臉，因此當媒體追問可否比照新加坡開放喪家守靈3天，他毫無同理心的回應「有相當困難度」；請他盡速訂定火化指引SOP，他又推三阻四。說穿了，陳時中只期待全民趕快與病毒共存，華麗轉身宣布參選。