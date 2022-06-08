今年5月11日，新北市一名女警於執行巡邏勤務時，因故擦撞路旁三輛轎車，引發民事糾紛。由於遭碰撞的車輛中，一輛為賓士，另一輛為特斯拉，所以引起媒體廣泛關注。昨日（6月6日），雙方進行第一次協商，車主希望由肇事女警出價180萬將受損車輛購回，更引發大眾議論。

實則，本案受損車主應循國家賠償程序，向新北市政府求償，請求新北市府「回復原狀」，亦即支付車輛之修復費用；車主向女警個人求償，並且要求購回受損車輛，與法律規定不符，也很難期待本案年方25歲的女警有足夠的資力可以拿出180萬購回受損車輛。

簡言之，國家賠償法第2條第2項前段規定，「公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。」同法第9條規定，請求賠償時應「以該公務員所屬機關為賠償義務機關」。同法第7條並規定，國家原則上應負「金錢賠償責任」，並且應該是由各級政府編列預算支應相關之國家賠償費用。事實上，新北市政府早已訂頒「新北市政府國家賠償事件處理要點」以及「新北市政府國家賠償事件賠償計算基準」處理相關的賠償事宜，其中「賠償計算基準」第5點第1項更明定：「物之損害賠償：以修復為原則，並以修復費用為估定基準。修繕費超過重置費用一點三倍者，以重置費用一點三倍為限。」

本案女警係於執行巡邏勤務時，駕駛公務車，擦撞路旁三輛轎車。此明確為「公務員執行職務行使公權力」之行為，且該名女警對於車禍之發生，顯然至少有過失，依據上開國家賠償法之規定，相關車主應以新北市政府警察局（該女警所屬機關）為賠償義務機關，向新北市政府警察局請求國家賠償，要求新北市政府警察局進行金錢賠償，支付車輛之修復費用。

新北市政府警察局身為女警所屬機關，不應將本案的賠償責任推給女警個人承擔，而應積極輔導受害民眾依循國家賠償程序處理。如此，公務員（女警）不至於因為此一意外承擔過重之賠償責任（依據國家賠償法之規定，公務員只有在故意或重大過失時，必須承擔賠償責任），受損車主也才能快速獲得賠償，不至於因為調解或訴訟程序拖延時日，無法獲得正義。

（作者為泰鼎法律事務所主持律師、前台北市政府法規會主委）