其實，台灣還欠普丁一聲謝謝。

在媒體因俄烏軍事衝突，對俄羅斯一片撻伐聲的時候，筆者忍不住回顧，在台灣最黑暗的那一個星期，普丁對我們送上的溫暖。

台灣大概鮮少人知道，921地震的俄羅斯救難隊，是普丁親自下令派來的。

1999年9月22日清晨不到六點，當台灣還在天搖地動的百年大震驚魂未定中，筆者和外交部的同仁已經到了桃園中正機場，等待迎接俄羅斯的救難專機。等待過程中，駐俄羅斯代表處越洋電話告訴我們，俄機聽說高速公路大塞車，為節省時間，決定直飛台中清泉崗機場。我們接到消息後直奔台中，與救難人員在東勢鎮的災區會合，隨即馬不停蹄地展開了為期六天的搜救工作。

這架載著83位人員、三輛重型車、三隻救難犬的軍用伊留申-76專機，在台俄無邦交、亦無航空協定的情況下，排除萬難直飛台灣。這就是在921地震後，前來協助救援的俄羅斯救難隊。

救難人員告訴筆者，俄羅斯衛星監測到台灣發生芮氏規模7到8級的強震，甫上任總理一個多月的普丁接獲報告後，判斷台灣地狹人稠，經此重大地震必定災情慘重，親自下令緊急狀態部部長蕭依古（即現任俄國國防部長），派遣一支大型救難隊伍，主動聯繫我駐俄代表處來台協助救援。

當時，救難隊員們才剛剛結束在土耳其大地震後，為期一個多月的救援任務，風塵僕僕地回到莫斯科，救難制服都還來不及換洗，就接到新命令，於是帶著一身的髒污直奔來台，繼續不眠不休地，在斷垣殘壁與瓦礫堆中進行搜救工作。

蘇聯解體後，自身經濟情況仍然十分困窘的俄羅斯，除了派遣救難隊伍來台以外，位在遠東地區的俄羅斯濱海省，也主動捐贈了3000多立方公尺的西伯利亞原木，包含搬運、裝船、運費等皆由濱海省人民自行負擔，俄船直接將原木運抵高雄港，協助台灣的災後重建。這是人道無國界、患難見真情的俄羅斯。

在舉世注目的5月9日蘇聯二戰勝利紀念日閱兵典禮上，主持閱兵的普丁，和檢閱三軍的蕭依古（其母親也是烏克蘭人），接受俄國軍隊整齊畫一、響徹雲霄的「烏拉」歡呼。面對著來自美國與世界的同聲譴責與集體制裁，他們二人的眼神，果決而堅定。

此時此刻，在世人眼中，他們或有褒貶不一的兩極評價：是千夫所指的侵略者，也是捍衛國家的領袖。在充滿仇恨和算計的政治與媒體世界裡，筆者心中常常想起的，卻是在台灣經歷巨大災難的時候，他們寒冬送暖、雪中送炭的慈悲與情義。（作者為國立莫斯科國際關係學院政治學博士、前外交部諮議）

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