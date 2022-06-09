日前中國外交部長王毅訪問太平洋島國，中國外交部發言人汪文斌表示，「此行將增進互信，擴大合作，構建中國與太平洋的命運共同體」。事實上此次出訪，大家都看得出來顯然是為了加強中國在此區的影響力而來。

自2019年台灣與太平洋島國索羅門群島斷交之後，無論美國、日本、澳洲，還是中國，各國都在競爭影響力，甚至秉持著「誰出錢最多，誰就會贏」的信念與太平洋島國交往。

王毅這次出訪太平洋島國原本想要一次與10個太平洋島國國家簽訂「安全計畫」，這份安全計畫，包括教育、醫療、海事、漁業、疫情、環境保護等領域合作。但遭到拒絕，這些國家不僅害怕中國滲透安全領域，而且還害怕影響網絡安全、執法行動、獲取國家自然資源等領域。

中國在太平洋島國的戰略目標，除了挖台灣邦交國之外，也想要與其他國家競爭影響力，中國優勢在於能夠提供資金或者優惠貸款，但是條件只有一個，也就是承認「一中原則」，因此在這次中國提出的文件，其中提到「讚賞太平洋島國堅定奉行『一個中國』原則」，而在合作項目中，設立急難物資倉庫、培訓太平洋島國年輕外交人員、2022至2025年間提供2500個政府獎學金名額，以及向太平洋島國派遣醫療團等。

中國通常給的條件沒有美國、澳洲來得嚴苛，以至於這些國家能夠輕鬆獲得中國提供的利益。當然，帶來的負面效果，除了助長這些國家官員貪腐行為之外，中國掠奪性的經濟政策破壞印太地區穩定，擁有豐富自然資源的巴布亞新幾內亞成為中國最大的債務國，更深層的恐怕成為自由民主與共產主義兩個不同意識形態競逐之場域。

太平洋島國是台灣外交堡壘之一，在太平洋地區有4個邦交國：馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯4國。中國與台灣在太平洋島國外交戰爭中採取了不同策略，台灣主要援助邦交國發展經濟、改善醫療與教育等領域；中國主要投資大型基礎設施項目。雖然方法不同，但都有「大撒幣」的本質，也就是誰給的錢最多，成為朋友的機會就越高，中國從不掩飾出價高過於台灣的意圖。

除了經濟誘因，不少太平洋島國國家認為，與中國發展關係，能夠平衡美國與盟友澳洲、紐西蘭勢力或是在跟美國、澳洲討價還價時更有份量，例如，美國為了阻止索羅門與中國簽署安全協議，美國印太事務協調官坎貝爾還為此親赴索羅門，之後決定提供疫苗與一座浮動醫院。畢竟，索羅門群島與中國簽訂的安全協議為中國打開了太平洋島國的大門，等同於突破第三島鏈，直接威脅澳洲、美國、日本、紐西蘭的國家安全，挑戰這些國家印太戰略強調的自由開放的印太地區的價值觀。

除了提供金錢誘因，中國還採取其他手段向與台灣保持外交關係的國家施壓，例如，中國向帛琉施壓，要求外交轉向，可惜的是，不是每個國家都會屈服中國壓力，帛琉沒有因此與台灣斷交。今天這些島國放棄與中國簽訂安全計畫，選擇美國的印太戰略，或者選擇與中國建交、與台灣斷交，主要出自於太平洋島國自身的福祉與國家利益的考量，這些國家有權選擇適合自己的國家，以及往自己國家有利的發展計畫。

無論是中國還是美國、澳洲、紐西蘭、日本，還是台灣想要輕鬆用錢與太平洋島國交朋友，各國在大洋洲的外交競爭過程，是否應該思考外交初衷為何？錢給得越多，真的越能交到朋友嗎？值得各國政府思考。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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