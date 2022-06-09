馬歇爾與司徒雷登經過8次的奔走，可謂徒勞無功。

馬氏有一檢討，認為雙方之立場，無法協調。彼與司徒曾盡力藉五人小組之提案，以打開僵局，以導致於停戰，向委員長施以重大壓力，獲致蔣對吾儕提案之首肯，卻遭受共方之拒絕。共方之宣傳攻勢，係破壞吾儕努力之一因素。且由此而導致混亂與誤解，其中最尖刻者，則為共黨反對美國政府及剩餘物資之轉讓。共方之猜疑歪曲與不顧事實之真相，強加卑劣之目的於剩餘物資之交易，謂此欲助長中國之內戰。然此與事實，實完全相反。

馬氏一向嚴厲指責國民黨，對共黨則較寬容。但這一批評共黨的文件，尚是少見。對於蔣介石及國方的批評，則至緩和，只是說政府在此時期之立場較不穩定，政府首將戰爭之責任歸於中共，因而堅持並無頒發停戰令之必要。似乎責任在蔣方。但對於委員長表示江蘇地方政權問題，可由國府委員會議解決，則不啻放棄五項條件矣。似有肯定之意。不過認為「政府之軍事進展，已使此五項條件之執行，多少成為既成之事實」，所謂讓與不讓，已無差別了。

就整體而言，馬之八上廬山，為蔣、周之間討價還價，蔣較寬鬆，周則堅持，是以無從談攏。乃因共方已有既定立場，志在談而不在和，是為宣傳而談判也。

9月21日，蔣離廬山去南昌，於26日回南京。此時對共作戰已取得優勢。蘇北國軍收復淮安（共軍蘇北根據地） ，魯南收復台兒莊，山西大同解圍，熱河收復承德，綏東收復集寧，指向張家口。此為共方急求停戰之故也。

其情勢之嚴重，周恩來致馬歇爾備忘錄指出：自6月休戰談判中斷以來，國民黨在關內大舉進攻。在此3個月中，他們已進占許多城市，除了攻占中原、蘇北、皖北、山東、山西、河北、熱河等地區外，又聲言將攻占承德、張家口和延安，果然不久即攻占承德。周聲明：如果國民黨不立即停止對張家口的軍事行動，中共不能不認為政府公然宣告全面破裂。「只有立即停止進攻張家口，才有和平談判的餘地。」

馬即向蔣聲明：應即與共方協議無條件停戰。否則彼即建議杜魯門總統將其召回，並終止美國之調處工作。蔣約見司徒雷登，告以一俟張家口收復，即可自動宣告停戰。為此，馬、蔣爭論至烈。馬說：政府於6月談判中，曾應允將張家口畫歸共軍駐守，現國軍已收復承德及古北口，故現在張家口之戰略地位，較之本年6月已減少其重要性矣。馬以去留爭，兩人鬧彆扭，3日不見面。經司徒之勸解，蔣於10月6日約馬晤談。允馬之建議，下令對張家口休戰十日。在此期間，三人小組商談軍事問題，五人小組商談政治問題。

為此，馬於9日赴上海，邀周恩來回京商談，周不但拒絕回京，且斥責馬氏調處之不公，其言曰：

你（馬）與司徒大使只在中共拒絕政府要求時，才發表聲明；而在政府拒絕中共要求時，則不發表聲明。

司徒大使參加談判，政府提出五項要求，等於破壞司徒大使的調處，你們那時又不發表聲明。而在五項要求遭中共拒絕以後，你卻發出聲明了。

馬表示：共方既謂余調處不公，則余應退出調人之地位，遂於當日下午6時獨自返京。

蔣對馬氏之受辱，頗有「幸災樂禍」與「報復」之心理。其自記曰：

馬之飛滬訪周，希邀共黨之垂青，然竟為共黨無情拒絕，此前所收之打擊，在彼（馬）或以為比余（蔣）所受於彼者，更為難堪乎？乃彼始承認共黨已不容其調解，而遺棄不顧矣。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】