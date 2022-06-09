外傳疫情指揮中心6月就會收攤，網路節目《盧秀芳中天辣晚報》實際走訪街頭民眾，有反對者認為收了比較不妥，萬一有新病毒呢？國家還是應該有個指揮中心比較好；但大多數人認為搶口罩、搶快篩、搶疫苗、搶火化...下一個搶什麼？換一個指揮官是不是會好一點？

把時鐘往回撥，陳時中在疫情剛開始時基於認知理念關上國境大門，阻絕陸、港、澳旅客甚至｢小明｣進來，因緣際會控制住疫情，在世界各國疫情防疫工作上暫時名列前茅，把這位指揮官捧上了天，一時間龍行虎步、威武鷹揚，走路有風、喊水結凍，聲望高達90幾趴，比總統和行政院長都高。

誰料到自我膨脹的結果最後還是走了鐘，落後世界各國一大截，要什麼沒什麼、需什麼缺什麼，搞到最後人怒鬼怨，連人離世都沒有一點尊嚴。

疫情嚴峻，病毒變化誰也無法預料，指揮中心有存在的必要，但目前這個總指揮講話反反覆覆、政策仰上面鼻息，又一心一意把重心放在市長寶座上面，誰放心讓他繼續指揮，情況只會愈來愈壞而已。何妨就讓他走吧！否則不知還有多少孩童跟病患葬送在他手上。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※