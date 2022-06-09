只要不陷政黨立場、不受意識形態綁架，台灣人很明白，若不警醒謹慎，今日烏克蘭，明日是台灣，不是口水戰的爭辯，而是惡夢會成真的悲劇。

民進黨為一黨私利，正把台灣烏克蘭化的悲劇之時，國民黨非但不制止民進黨的錯誤，反而拿香跟拜，還要彎道超車，令人痛心疾首，失望透頂。因為，朱立倫決定帶領國民黨走上民進黨親美反中，已不再只是國民黨的家務事，而是關係到台灣未來的戰爭與和平。

美國不斷透過官員、智庫、媒體、台灣同路人，一再表明台灣海空軍不足對抗共軍，台灣要自行保衛、要打不對稱戰爭，必要做巷戰的準備，所以要重啟徵兵，再組織後勤軍力。要保台灣，就要學烏克蘭，打城市巷戰打游擊的焦土對抗。

這些以美國利益考量、對台灣人民殘酷無情的狂悖之言，身在美國訪問，接受美國面試的朱立倫，非但不反駁，反而表出更具體的態度，提出三個方向：一、通過調整投資方向來提高在不對稱作戰中的能力和能量，並提出與盟邦的聯合訓練和演習計畫。二、優先採購對近期(未來五到十年)應對突發軍事衝突必要且可獲得的防禦系統。三、將需要跨部門協調的後備動員機制，提升到內閣層級，並基於戰鬥支援和城市與基礎設施防衛需求改革徵兵。

簡單地說就是，配合不對稱作戰投資美國購買更多的軍火，做好與盟邦（美、日）聯合軍演計畫，做好城市巷戰防衛設施，並以內閣層級、跨部會處理後備動員組織與徵兵改革。

在美國人面前表現一副國民黨上台，做好焦土戰爭準備為美馬前卒？否則怎會表態出至今再親美的蔡英文也只是扛著紅隼飛彈也不敢說出的話。蘇貞昌在立法院面對在野黨的質詢逼問，也未曾說出如朱立倫一般明白的話。

朱立倫在美國，為表現比蔡英文更親美更聽美國人的話，更為迎合美國以台抗中，藉機製造糾紛甚至戰火，以壓制或遏止或拖延中國大陸成長的意圖。「美國倫」的稱號只是恰如其份而已。

美國的策略就是一面放任日本軍國主義復活，重整軍備，一面烘火台灣，做為遏阻中國的二大馬前卒，為折損大陸能量、拖垮其發展，不惜犧牲台灣，因為以台灣、大陸當前經濟相互依存的關係，且不論因戰火而大陸損失有多少，至少因焦土作戰而被打爛的台灣，是對大陸經濟極大的打擊，更是中華民族復興過程中最愚昧最不該最遺憾的傷害。

這已不是台灣有難，美國人會不會出兵為台打一仗，而是台灣愚蠢地替美國打了中華民族一巴掌！中國國民黨黨主席，你怎忘了國民黨3個字之前的「中國」2字？

美國正苦惱於僅有民進黨呼應親美反中，如今朱立倫的表態完成了美國利用台灣的最後一塊戰略拼圖，從此美國可以理直氣壯地說親美反中是藍綠共識？是台灣主流民意？因此，美國更可以順理成章的烘火台灣上戰場壓制中國，而台灣人則將陷於戰火的悲劇，年底大選將屆，黨主席朱立倫表態了，其他代表國民黨的參選人呢？先別說朱立倫一手徵召的張善政，尤其台北市的蔣萬安，你們都同意朱立倫的立場嗎？

面對這項涉及台灣戰爭與和平的選擇，你們的決定是什麼呢？人民有權利選擇自己的命運，你們也有權利選擇自己的勝敗，尤其具有指標的台北市長候選人蔣萬安，一定要搞清楚、想清楚，這與意識型態、政黨顏色無關，與選民的結構、命運的選擇、選舉的常識有關，更是與戰爭或和平的選擇有關。

知我者謂我心憂，不知我者謂我何求！我真的心憂台灣的命運，我真求國民黨懸崖勒馬，更求蔣萬安等指標型的候選人清楚表態，你究竟支不支持朱立倫的親美反中、永遠親美的選擇，到底支不支持中國國民黨的中國兩個字！新黨也要很清楚表明：我們絕不支持親美反中的候選人。

（作者為新黨主席）