最近，歐洲的民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）和拉塔納（Latana）大數據公司公布了一項跨國調查報告：「2022民主認知指數」（Democracy Perception Index 2022），在今年3月30日至5月10日間訪問了53個國家或地區的5萬2785位民眾，詢問其對民主、全球政治與新冠病毒影響的意見。結果，絕大多數中國（大陸）人認為自己生活在民主國家；反之，多數美國人則認為自己沒有生活在民主國家。

當歐美政客們吹噓自己的民主，繞過聯合國而以民主國家峰會等排他組織搞小圈子外交之際，全球民意反映的真相，卻訴說著不同的故事。所謂民主，指的是人民參與的選舉投票程序？還是政府以民為本，為公眾利益服務的實質民主內涵？在貧富差距擴大，經濟不平等愈來愈令人難堪的年代，人民的心聲恐怕愈來愈清楚指向民主之實，而非民主之虛。

「民主認知指數」調查機構明白，各地人民對民主可能有不同認知，對民主重要與否的看法也不同。（或許有人覺得民主不重要，日子過的好更重要呢！）因此，他們更關注「民主赤字認知」（Perceived Democratic Deficit），也就是詢問大家認為民主在本國的重要性，以及本國多麼民主？兩者之差就是該地人民所認知的民主赤字。

結果顯示，高達91%的中國受訪者表示民主對他們很重要，而其中大約83%自認生活在民主國度，兩者之差約9％（四捨五入後）。換言之，中國政府有9％未達人民的民主期望。反之，美國的受訪者中只有76% 表示民主很重要（比中國低！），而其中更只有49%自認生活在民主國度。換言之，美國政府民主表現不如人民預期的程度，是中國的3倍。

報告中也比較了近3年美國的民主狀態。認為民主重要的美國人從73％到77％，再到76％，很顯然，對民主的信心比例相對維持穩定。然而3年間，認為美國不夠民主的美國公民從36％增加到47％。同期間，認為政府僅為少數權貴利益服務的美國人也從52％增加到63％。

也難怪，報告中所調查全球民眾認為「經濟不平等」是民主的頭號威脅（68％），不過美國人所認為的頭號威脅卻是「政商腐敗」（78％）。其實，此報告所揭曉的美國人觀點與過去許多研究類似。例如，知名的美國政治學者吉倫斯（Martin Gilens）及佩奇（Benjamin Page）在2014年發表的《檢驗美國政治學理論：菁英、利益團體與普通公民》（Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens），以美國在1981至2002年間1779項與聯邦事務有關的政策議題為樣本，分析結果是經濟精英及專業遊說團體，而非代表普通市民的公益團體，才有更強大的實際影響。

換句話說，不管投票怎麼選，執政的黨派是誰，美國已淪為為少數人利益服務的寡頭政體（Oligarchy）。投票選舉的民主遊戲，已經無法為廣大人民謀更大福利、帶來更好生活的「美國夢」。由於官商腐敗的影響，政府施政失能無所不在。在基礎建設、疫情防控、毒品及槍枝管制等攸關人們福祉的重大政策背後，無不與政治權貴及大型企業的利益有千絲萬縷的關係。私人利益優先的結果，造成美國內部治理失調，連年美國人平均壽命下滑，更是殘酷的警訊。

然而，為何在代議民主中，定期改選的政府機關代理人（例如總統、州市長、參眾議員……）無法選出真正代表人民利益，創造人民福祉的人選？調查報告中發現的一些問題包括「選舉舞弊」、「言論自由限制」、「全球企業」、「大型科技公司」、「社交媒體影響」等等，都有6成以上的美國人認為對民主產生威脅。

誠然，大型企業、利益團體所贊助的選舉廣告、社交媒體的演算法獨裁等等，對投票過程影響頗大，使得代議民主只能產生世襲的政商寡頭。雖然多數美國人對此並非沒有認知，但除非飢寒交迫逼使人們揭竿而起，要寄望大規模由下而上的改革甚或革命的機會，其實一點也不大。

1990年代初蘇聯解體後，美國透過世界貿易組織（WTO）開展了近30年的全球化進程。這段期間，美國社會享受了物美價廉低通膨的黃金經濟環境。然而，自從中國崛起態勢漸趨明朗，美國決心改變全球戰略，透過貿易戰、科技戰等手段進行中美脫鉤的布局。

無疑，未來「去全球化」的新世界恐怕不太美麗。美國會否遭遇更大的通貨膨脹，引爆基層人民的痛苦指數飆升，從而導致美國人對民主更大的懷疑與不信任？在政界高層謀劃嶄新全球戰略時，恐怕也不能忽略國內民意所反映的美式民主缺陷。

有趣的是，雖然美式民主存在內在缺陷，美國卻積極「輸出民主」，以民主之名在全球建立霸權陣營。但其實時間一久，各國民眾對其虛實都心知肚明。去年公布的「2021年民主認知指數」調查結果就顯示，44%的全球受訪者擔心美國對本國民主構成威脅！不僅普通民眾如此認定，在各國外交官間也有相仿的認知。例如今年拜登政府重返聯合國人權理事會的投票中，美國得票數僅排在18個申請國的倒數第二位。美式民主人權不僅在國內令其百姓漸失期望，也在國際上漸失信用與聲譽。

美式民主的吸引力在國際間逐漸失去光彩，其實關鍵還在內部人民的感受與認知。「民惟邦本，本固邦寧。」確實，如果民主不是真正的以民為本，而是披著民主外衣的寡頭世襲，這種不能為廣大人民謀更大福利、帶來更美好生活的政治體制，還能稱之為民主嗎？普通民眾還會覺得自己生活在民主國度嗎？

（作者為香港中文大學金融系副教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※