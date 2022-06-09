從近兩月看，美國似乎已成「第三世界國家」最富有國家之一，一個週末全國就發生3起大槍擊案，加上德州烏瓦德鎮小學槍擊案，40餘位無辜民眾（包括20位十歲學童）被剝奪了生命，百個以上家庭受影響；高漲的汽油價、民眾要開車出門都思之再三，通貨膨脹遠比官方公布高30%；嬰兒缺奶粉，有些嬰兒必須送到醫院做特別治療。

連一向支持民主黨的《華盛頓郵報》都忍不住了，嚴辭批評拜登跑遍全國是窮忙，和記者、名嘴一樣。又倦又怒的選民，將在11月期中選舉時，投票對他兩年執政祭出審判。

當然領導人會對批評他們無作為的人說，「我做了這，做了那……」，但縱使做了，還是做得太慢、做得太少，（Too Late，Too Little）例如美國通貨膨脹，很大部分是人為的，去年開始的供應鏈危機、烏俄戰爭、汽油價格，一環扣一環，每一環當初做多一點，做快一點，都不會造成今日人民輸、政府輸、政黨輸的三輸局面。

根據《華爾街日報》公布民調指出，約83%的美國民眾不滿意現在的經濟狀況，是1972年以來類似調查的最高值；相信不久的未來現狀能改善的民眾更只有27%，全國一片晦暗。

總統習慣把不作為推給國會，例如德州小學槍擊案發生後，全美國一再呼籲，要趕緊制定槍枝管制法案，至少先禁止大規模殺人的槍枝，但拜登一再說，這是國會的事，國會無法協調出槍枝管制法案。但是總統身為全國領導人，可以協調、運籌法案的提出及通過。他卻把責任全推給國會及共和黨的阻撓。

世界領導人現在應變方式都如出一轍，台灣自不例外，只是民進黨政府沒有理由怪國會，因為立法委員，民進黨籍占大多數。民進黨是有了危機先將責任推給反對黨，又怪那些發文引起大眾共鳴的小市民，甚至還要拿小市民法辦。

從2016年蔡總統上任後，工商界就呼籲民進黨政府「缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才」，6年來改善甚少，前陣子企業滿手訂單，但五缺讓有些企業不敢接單，從今年起台灣又陷入選舉中，預料也不會有大幅度改善。

民進黨對新冠肺炎的防疫處理，除了第一年差強人意外，都是「做太遲，做太少」。疫情剛開始，可以限制入境及不普篩解決，去年5月大規模爆發後，才發現民進黨政府對疫苗幾乎沒有購買，幸賴民間大舉採購才解決危機。

去年底、今年初政府以為危機已過，Delta沒有在台灣肆虐，但是今年4月開始Omicron大舉入侵台灣，每天高達8萬病例，除了老年人外，最受攻擊的是兒童，台灣這才發現，沒有兒童疫苗，必須趕緊採購。因此這次12歲以下兒童成為確診大宗，高達19萬兒童染疫，有孩子轉成腦炎而過世。

蔡總統在危機時每每神隱，連視察都不願意去，醫護人員、快篩人員遲遲等不到總統的安慰。只象徵性地去了幾家醫院，都太慢，太少。

新冠肺炎已肆虐人類兩年多，從過去看來，每波疫情台灣都不可能逃脫，但幸運的是都是在波段尾端，本來都有充裕時間準備，卻都做得太慢、太少，造成3584人的死亡。

現在美國已研發出4歲以下兒童的疫苗，很快會開始施打，莫德納和輝瑞也在研發最新疫苗，可以更好抵抗新冠肺炎。期待這次民進黨政府能做多一點，做早一點，購買疫苗，廣備快篩劑及抗病毒藥物，新冠不斷變種，會變成世界常態。