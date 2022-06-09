外傳民進黨台北市長參選人之所以遲遲未定，是民進黨黨中央為了等疫情「告一段落」後，徵召兼任中央疫情指揮官的衛福部長陳時中參選，民進黨因而可能將提名的時程延後至8月底。對此，陳時中的回應是「沒有聽聞，不要等我。」

有關疫情指揮官陳時中是否及何時投入年底市長選舉一事，已討論了不止一年，在今年台灣出現第2波疫情大爆發之前，陳時中成為民進黨市長人選的呼聲的確很高，因為很多人認為，他帶領全民抗疫取得不錯的成績，挾著防疫功臣的光環參選，不但順理成章，應該也頗有勝算。

不過，自4月底開始，國內疫情狂飆。目前仍持續處於高峰，且近期又出現兒童高死亡率和24小時火化等問題，引發社會高度議論。而且就算疫情會降低，也會是個漸進的過程，不會突然驟降，疫情還沒到真正低點，身為指揮官的陳時中，此刻驟然離開崗位，適合嗎？

如果民進黨確實有意提名陳時中投入年底選舉，而陳時中個人也有意願，最理想的時機或許是今年春節過後那段時間。彼時，陳時中仍享有高人氣且新的疫情未起，本土確診案例僅個位數，死亡數也少，那時中央宣布陳時中的任務告一段落，他光榮卸任，相信還是會有不少民眾會帶著祝福的心情支持他轉換跑道。

不過，或許是沒有料到日後疫情會如巨浪席捲全台，也或許是對5月份一年一度的WHO（世界衛生組織）有所期待，認為如果陳時中能以台灣疫情指揮官的身分代表台灣參與WHA（世界衛生大會），那將會是台灣和他的「高光時刻」，屆時再宣布參選，想必一定會大大加分。可惜後續發展不如預期，陳時中反而錯過了最佳參選時機。

即使民進黨願意為了提名他而等待下去，也並非良策。一來這對台灣防疫不利，二來連動的雙北及桃園這3個市長候選人能夠投入選戰的時間太短，對民進黨的選情不利。如果蔡英文仍屬意讓陳時中去選舉，防疫政策就難免受到影響，就算陳時中保證心無雜念、專心防疫，只要可能參選一事懸而未決，民眾的信任度就會打折。

在這波疫情來時，蔡政府突然宣布放寬防疫規範，開啟所謂的「新台灣模式」，就被認為是為了陳時中參選舖路，尤其放任群體感染，到現在中重症患者日增575例，單日死亡達211人，高原期還不知到何時才會走下坡，民進黨竟宣揚要降級，7月要回歸正常生活。藉疫操盤選舉至如此地步，引發的民怨已成為蔡政府的危機。

拜託陳時中就專業地打完防疫這場仗吧，別再心繫選戰了。（作者為作家）