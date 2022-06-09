美中戰略競爭態勢急速升高，遙遠的南太平洋也成為爭奪戰重心，鮮少受到矚目的南太蕞爾小島已成為兵家必爭的「戰略節點」，中國勢力闖入澳洲與紐西蘭後院，進逼美國西部大門，美、澳積極聯手反制，台灣無法跳脫這場激烈的地緣政治競賽。

紐澳後院白熱化

《紐約時報》以「為何中國在太平洋的影響力競賽遙遙領先」為題報導，華府誤以為演說就是力量，將利益與影響力混為一談，現在想力挽狂瀾，卻已遠遠落後中國。白宮國安會印太事務總監坎貝爾警示，未來一、兩年在太平洋島國會看到「戰略意外」，意味中共在南太勢力與影響力快速擴張，特別是與索羅門簽署「安全合作架構協議」後，已嚴重威脅美、澳、紐的利益。

2月間，世界聚焦在烏克蘭戰爭及美中西太平洋對峙之際，美國國務卿布林肯成為36年來第一位訪問索羅門的國務卿，接著坎貝爾於4月率團走訪斐濟、巴紐、索羅門群島，彰顯美國急起直追的企圖心，南太已成為另一個重要戰場。

美國總統拜登於5月24日在東京結束印太外交出擊，中國外交部長王毅次日就展開南太平洋8國「跳島訪問」，與斐濟總理巴依尼馬拉馬共同主持了第二次「中國─太平洋島國外長會議」，由於受到中國與索羅門的安全協議刺激，美、澳聯手防止中國與10個建交國簽訂區域性的安全協議。據報導，中國曾草擬「共同發展願景協議」草案及附屬5年行動計畫，其中包括強化傳統和非傳統安全領域的合作。

部長會議並未達成任何共識或協議，西方媒體形容王毅功敗垂成，外交行動遭到挫敗，但這種結論過於武斷，特別是兩次部長會議就進展到探討區域性協定，索羅門已允許中國員警、軍隊維持當地社會秩序，中國軍艦能停泊進行補給，中國已打破澳洲、紐西蘭在當地長期獨大的壟斷地位，美國優勢地位不再，已是既存事實。

另外，中國已與10個建交國簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄，與巴紐、萬那杜進一步簽署一帶一路合作計畫及與薩摩亞的經濟技術、文化合作計畫，王毅並非空手而歸。王毅表示，媒體「渲染」中國要和10個太平洋島國地區簽署地區安全協議「是個假消息」，中國到南太不是來駐紮軍隊、建立軍事基地，也不是簽署地區安全協議。

台恐受連帶損害

繼索羅門之後，大陸正與吉里巴斯洽談安全協定，希望在南太建立更多「戰略棲地」，大陸若能在南太完成更多港口、機場、通訊基礎建設、衛星觀測站等設施 ，等同直接超越第一、第二島鏈，進駐紐、澳後院，進而威脅夏威夷與美國西岸，同時建立了美軍向西太平洋運動的「遏阻點」。

美、澳南太屈居劣勢，自己要負主要責任，美國長期以來對此區域掉以輕心，對當地發展缺乏急迫感、創意與資源投入；澳洲總以老大自居，喜好下指導棋，前總理莫里森藐視氣候變遷對南太島國的嚴重傷害，經常以拿了錢就閉嘴的態度對待南太國家，才讓中國有機會趁虛而入。

美、澳警覺南太平洋已成為圍堵中國的缺口，才積極展開因應反制行動，澳洲新任外交部長黃英賢趕在王毅之前飛往斐濟，然後訪問薩摩亞與東加，出現中、澳外長同時進行「跳島外交角力」。美國則邀請斐濟加入剛宣布設立的「印太經濟架構」，坎貝爾與總理巴依尼馬拉馬舉行視訊會，南太平洋的外交戰更趨白熱化。

南太平洋是台灣的重要外交據點，2019年索羅門與吉里巴斯分別與台灣斷交，嚴重打擊台灣維護邦交國的努力，台美當年大張旗鼓舉行第一次「太平洋對話」，強化與南太的合作關係，但這個機制似乎已經停頓。

目前台灣仍與馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯等國家維持外交關係，民進黨政府如無積極作為，將無法倖免於美中對抗的連帶損害。