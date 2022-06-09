恩恩的爸爸為了替兒子申冤，弄到最後，元凶就是1922專線的延誤，指揮官陳時中表示當天電話有2萬7千多通，而且職責不在1922，它沒有調度119和防疫計程車的權限，未來SOP「會稍微檢討一下」。而府院黨和綠網軍則是把責任轉向，全推到新北市長侯友宜身上。一個兒童的死亡演變成互推責任、互相攻擊的鬧劇，指揮中心像無事人一樣，把1922的功能全給閹割了。

責任推給119延誤找床

疾病管制署的傳染病諮詢專線1922，為設立於民國93年的24小時全年無休免付費諮詢電話，功能在提供民眾疫情通報、傳染病諮詢、防疫政策及措施宣導服務。民眾的利用多局限在新興傳染病及國際旅遊問題諮詢，1922之所以能有這麼大的能耐，主要在它的後台就是疾病管制署的各地區管中心，是傳染病防治最接地氣的中央單位，不但專業，而且耐操、耐罵，民眾向有好評。

1922的後台是區管中心，以前稱為疾病管制局的分局，同時也是衛福部四大醫療網之一的傳染病防治醫療網的前台。傳染病防治醫療網是在SARS過後設立，具有法律位階的醫療機構橫向溝通的跨縣市醫療網。是有鑑於SARS時期中部地區因為隔離病床調控得當，才能成為台灣唯一無院內感染的區域，SARS過後的修法，才特別將隔離病房的調度大權交給傳染病防治醫療網，所以自SARS過後至今，只要是中央流行疫情指揮中心成立1天，法定傳染病人要找到隔離病房住院，唯一的途徑就是透過傳染病防治醫療網。

傳染病防治醫療網是受中央政府的區管中心節制，在中央流行疫情指揮中心成立時，必定是出現了第一或第五類法傳，這些都是中央政府管轄的疾病，因其收治所需的病床、藥品、疫苗、及個人防護也當然歸中央管轄。指揮中心碰到了有利潤可圖的藥物、疫苗、個人防護時，就臉不紅氣不喘地在自己的管轄權內自行貪瀆管轄，他人很難置喙。但碰到隔離病房這種沒利潤的項目，就變成狗不理包子了，還會推給地方。

1922是疾病管制署留給民眾的唯一窗口，疫情期間法傳病人想要找到一張隔離病房住院，打1922也是唯一的途徑。因為其後台就是區管中心，馬上可以找到傳染病防治醫療網弄到床位，再請消防局的救護車定點接人。

1922被指揮中心玩殘

恩恩的爸爸應該知道1922的功能，所以會打1922找床，結果是被1922瞎指揮，推去給地方的119。手中擁有北北基所有隔離病房名單的1922，竟然不直接給床，而是推去給手中沒床的119。這種怪異的做法就是造成恩恩最後找床延誤而往生。1922為什麼會如此反常？因為1922已經被濫用成聽民眾抱怨的張老師專線，又因為老百姓對指揮中心的抱怨炸鍋，不得已又找來濫竽充數的聽抱怨專家，例如國軍支援1922，根本不了解什麼叫做醫療網，也不知道自己才是找隔離病房的第一男主角。

綠網軍相中這塊肥肉以後，就加油添醋的把矛頭轉向地方政府侯友宜，在侯友宜市長一切交由司法的裁示下，時間一拖長，證據一件件的浮現後，恩恩的爸爸也只能再回頭批1922失職，要求疾管署和地方政府提供橫向聯繫錄音檔。因為《傳染病防治法》都訂定得非常明確，任何人或法官想曲解、變造、誤判都不容易，屆時綠網軍的言論將被扔到垃圾箱裡。

1922在民眾最需要的時候完全失能，就知道指揮中心把1922玩殘到什麼程度。儘管如此，找床失敗的元凶1922，仍有存在的必要，因為它依然是民眾救急的唯一渠道。只不過功能必須優化到專業，維護人員也必須完全專業。為了滿足民眾抱怨而大量增加服務量，如果沒有同步提升維護人員質量，結果就是只能接抱怨電話，沒有了專業，最後自己也會變成老百姓抱怨的一號對象。

恩恩的爸爸事件就是個公親變事主的案例，但也確實需要綠網軍這樣的豬隊友，才能成功拆解指揮中心的豬政策與豬對應方案，恩恩雖然枉死，對1922而言，未嘗也不是一種「塞翁失馬」。