「等你等到我心痛，等你等到沒有夢；所有感覺已成空，就讓一切都隨風…」這首由巫啟賢、張學友都唱紅過的情歌，原本是形容戀人期盼、深恐落空的心情。此時此刻，用來形容民進黨內公職人員，還有許多綠營支持者內心的徬徨焦慮，竟然也貼切傳神。

因疫情持續嚴峻，打亂民進黨年底選戰步調，北部是民進黨最重要的戰略規畫區，首都台北更是重中之重，但目前整個北北基桃等區域提名作業，全因中央防疫指揮官陳時中一人的動向而卡住。雖然黨主席蔡英文仍屬意由陳時中出戰首都，但她至今拿不定主意，黨政總體戰力也無法明確發揮。

民進黨內公職人員指出，所謂連動的「北北桃」應做整體思考，陳時中是否參選台北市長，有整體防疫考慮，若疫情不減緩就很難提名，整體的提名跟陳時中全部綁在一起處理，地方基層現在有點徬徨。

令黨內擔心的是，如此一來，無異形成全黨都在等陳時中、挺陳時中，如果疫情沒有明顯減緩，或是像最近陳時中某些爭議的言行，不斷引發民怨怒火，那麼全黨包括其他選區，豈不也要跟著陪葬？

所以現在黨內會出現「如果不提名陳時中，等於承認防疫失敗」的說法，但這種邏輯也是另一種倒果為因，擺明了即使有錯也要錯到底；正因如此，明明現在疫情和死亡率依舊嚴峻，蔡政府卻不斷放出邊境即將解禁、疫情就要趨緩的訊息，一切都是為了選情而超前部署，顯得格外諷刺。

不管是被迫或認定，全黨這樣押寶陳時中，就怕最後等來的是歌詞最後那一句：「所有真情的感動，已消失無影蹤…」陳時中最後也象徵著告終。