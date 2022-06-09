1992年10月底至12月初，當時海基會及海協會最主要的任務是籌辦第一次「辜汪會談」，但海協會自1991年開始就提出一切的協議，必須在「一個中國的原則」下達成。

回溯1992年8月1日國統會第八次會議通過：「一個中國涵義」文，說明了我方的立場：「⋯我方認為兩岸均堅持一個中國之原則，但雙方所賦予的含義有所不同，我方認為一個中國應指1912年成立之中華民國，其主權及於整個中國，但目前的治權，則僅及於台澎金馬，台灣固為中國的一部分，但大陸亦為中國的一部分⋯。」

國統會的「一個中國涵義」文，就是海基會與海協會協商時的我方立場。當時海基會沒有被授權談政治性問題，只能談事務問題，「一個中國原則」是屬政治性問題。

海協會也未提出「一個中國原則」的涵義為何？但我方已知大陸外交部對「一個中國原則」有一定的定義，即：「台灣是中國的一部分，中國的領土不可分割，中華人民共和國是中國唯一合法的政府」。

我方是不可能接受大陸外交部的定義之下，所提的「一個中國的原則」。但為海峽兩岸和平往來，進行經貿、金融、文化，教育，科技，航運，航空的交往，則雙方都有需要必須解決「一個中國原則」卡住所有談判進程的問題。

經過1992年10月底香港會談，及隨之的11月3日海基會發函海協會所附新聞稿表達：「有關部門授權海基會，以口頭聲明的方式來表達一個中國的原則，但兩會間不涉及一個中國的政治涵義⋯」。

同日大陸海協會孫亞夫副祕書長電話告知海基會陳榮傑祕書長：「我會充分尊重並接受貴會的建議」。

接著同年11月16日海協會致函海基會：「我會擬作口頭表述要點函告貴會：海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一，但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治含義。」

此來函並附海基會1992年10月30日所提表述方案：「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同，為解決民間交流日益頻繁，保障兩岸人民權益，對文書查證並加以妥善解決。」來函中海協會建議兩會約定各自同時口頭聲明。

11月17日下午4時陸委會，海基會召開兩會高層會議，筆者代表海基會參加，會後黃昆輝主委指示筆者在陸委會新聞發佈室，舉行記者會，以表達我方立埸，我當時的講話如下：「對海協會11月16日來函，以口頭聲明各自表達的方式表逹，表示歡迎，但我方認為雙方對此問題的立場，則早已各自表達過了，不需要約定同一時間發表。」

同年12月3日海基會函海協會：「我方為謀求問題之解決，爰建議以口頭各自說明，至於口頭說明之具體內容，我方已於11月3日發佈之新聞稿中明白表示，將根據國統綱領及國家統一委員會本年8月1日對『一個中國涵義』所做決議加以表達⋯」。

1992年10月底香港會談到12月3日之間，有關的新聞稿、電話紀錄、兩會來往文件及我方記者會發言的所有紀錄及文件，2000年4月被陸委會蘇起主委統稱為「九二共識」，以便政黨輪替後，民進黨能夠藉此繼續與大陸協商。

以上史實，即說明了為什麼會有「九二共識」，「九二共識」是什麼？同時何以「九二共識」達成之後，兩岸得以正式進入平順交流的和平發展期。

（作者為前海基會副祕書長）

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