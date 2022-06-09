美國總統拜登於近日訪問亞洲各國，除開這是例行的外交出訪以外，更重要的是拜登亟欲想擺脫俄烏戰爭對美國帶來的經濟衝擊，以及將外交焦點重新拉回到亞洲，以期延續抗衡中國在亞太地區日漸壯大的實力。拜登在東京啟動了「印太經濟架構」，試圖影響中國對亞太地區國家的主要貿易地位，但該架構目前僅述及夥伴關係，且仍未有明確性的條約與目標，可帶來的影響也有待觀察。

但中國早在2013年便提出了「一帶一路」，來建立在亞非地區的影響力，而今日要談論的主角斯里蘭卡也是其中一員。斯里蘭卡於數月前便已開始因為國內政經環境而動盪不安，斯里蘭卡是一個靠觀光作為主要收入的國家，因為疫情衝擊導致收入劇減，中國的一帶一路建設基礎設施的借款外債更是雪上加霜，成為了壓倒財政的「最後一根稻草」，但真的是因為這樣嗎？

如果要真正了解斯里蘭卡的困境，我們應該先分析該國家的歷史，大英帝國於1815年開始殖民控制該國並於二戰後讓斯里蘭卡獨立建國，比起其他的亞洲國家，斯里蘭卡看似有「不流血改變政權」的優勢，以及民主政治的基礎，然而，斯里蘭卡在獨立建國之後，並未走上光明的道路。

被斯里蘭卡譽為國父的老森那亞克所領導的具有右派色彩的統一國民黨成為了主要政黨，受當年殖民政策影響的塔米爾人，難以和本地居民融合，政府又推出了《錫蘭公民法》，進一步限縮了塔米爾人的人權，使其成為了沒有公民權的無國籍人口，也因這樣的種族歧視政策，讓從統一國民黨分裂出來的左派斯里蘭卡自由黨取得政權，該國便受困於政治惡鬥的族群撕裂之中，對塔米爾人的歧視性待遇更催生出了塔米爾之虎的恐怖組織，一直到2009年，為期26年的國家內戰才終於劃下句點。

然而於2020年迎來的拉賈帕克薩家族全面接掌政府機構後，財政情形更趨惡化，好大喜功的政策、在選舉前不停減少稅賦、兌現選舉支票，一再的使國家財政衰敗，疫情所導致的觀光收入減少、美國升息，醞釀了「可以預期的完美風暴」，很快的斯里蘭卡外匯儲備耗盡，不斷印鈔還債導致國內通膨螺旋式上升，在斯里蘭卡龐大外債裡，中國的一帶一路的的借貸僅佔斯里蘭卡的外債10個百分比，所以若要將斯里蘭卡的倒債歸咎於對中國的債務陷阱是不恰當，也不了解斯里蘭卡過去歷史的。

這個印度洋上的島國能帶給我們什麼啟示？其實，比我們想像中與台灣的情境更為相似：國際貿易交通要道；在內政方面，曾受到殖民統治、族群撕裂與民族意識抬頭。但台灣有著逐漸轉變的民主制度，以及良好的財政紀律，才能使我們度過一次又一次的危機，希望透過斯里蘭卡的例子，能讓當今的執政黨了解到，藉抗中保台和高舉轉型正義的意識形態，才是將台灣推入深淵的最後一根稻草。

（作者為世新大學新聞系學生）

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