艾文思逃離台灣後，有關盜賣黃金的謠言開始流傳，葛超智（Kerr）在他《被出賣的台灣》書中有如下的一段：「 1945年11月的時候，一項傳聞已經開始在台灣謠傳：有價值超過150萬美元的金幣於日本軍方交給中國總部的過程中失蹤了……其中每一枚都是分開包裝著，而且各有它的序號。在它們被交到美軍手中以前，都曾經被日方仔細的檢查過，但是當中方收到後再詳細檢查時，發覺金幣的序號並不相連，而且有些序號已經不見了。中方立即向美軍當局反應，並且打算追討回來。而當時擔任轉交的美國軍官此時突然消失，並在上海以緊急事故的名義申請退伍，而離開了中國。」

葛超智當時是美國派駐台北的情報官員，故其所聞還接近事實。同時他和本案證人鈴木源吾教授是舊識，既使在開庭期間 （1948年4月），雙方都還有書信來往，所以他在1948年審判結束後，應該知道全案的詳情，以及艾文思是此案唯一涉案人。但他在1980年的著作中，只是很含蓄的點出而已，似乎也無意澄清葛敬恩涉案的謠言；一直到2004年；幾近60年後，才由日人鈴木茂夫先生在其著作《最後的台灣總督府》書中，明確的指出：1945年黃金賄賂案與葛敬恩無關。

那時候只有艾文思一人知道全部的經過，而他一走了之之後，其他的涉案人，不論是愛隆生上尉、黃在義兄弟，大概都不願意張揚。而日方的鈴木源吾、原田佐，甚至諫山春樹中將，都只能懷疑而不知全貌。而且由於當時即將開始遣返日俘；低階的軍官正在憂慮著日後的生計，而高階軍官如諫山春樹等，都已經預料到即將來臨的戰犯審判。所以可能都存著多一事不如少一事的心態（根據原田的證詞，1945年11月16日參謀長諫山春樹指示原田將陳儀總部於1945年11月1日所開的收據撕毀）；也無心去追究這些金幣的下落。在他們的心目中，金幣交給誰都一樣。至於中方，可能根本還被蒙在鼓裡。但紙是包不住火的，謠言很快就傳了出去，也瞬間成為一般百姓茶餘飯後的八卦。

剛開始時，起碼有兩組人馬知道黃金這檔事，一組是日方總部的人員；原田就曾警告過艾文思，在日軍總部中起碼有40人知道這件事。另一批人就是愛隆生周圍的低階美軍們，他們大概都認為這只是戰後美軍洗劫 （looting） 的正常現象；很多人都想分一杯羹。官兵們多少都聽說過德國投降後，美軍在歐洲各地順手牽羊古董、珠寶的傳聞，所以不少人都在等待這可遇不可求的機會。

當然，這些謠言不久也傳到陳儀的總部。

●1945年12月20日，鄭南渭上海會晤黃在義

據作者判斷，在長官公署著手調查後，第一個被懷疑的人，應該就是艾文思。他們大概打聽到艾文思在上海和黃在義有過接觸，所以鄭南渭才會利用出差的機會，循線在上海找到了他。鄭、黃兩人之間並無任何淵緣，他們極可能是因本案的調查，才有這次會談。沒有資料顯示黃和鄭談話的內容，但筆者認為黃不會向鄭提到艾文思在上海黃金換匯的事，因為黃本人也算是共犯。

這是鄭南渭自從10月初到台灣以後，第一次回到上海；乘坐的是美軍C-47的班機。顧德理在作證中曾說明：美軍當時在有空位的情況下，會無條件提供機位給中方人員。像鄭南渭這樣的職位是沒有問題的。當然，長官公署有它自己申請機票的程序（見圖）。 檢方在法庭中不只一次的問貝格上校有關中方人員乘坐美軍飛機的事，就是要提醒陪審團員：鄭南渭如果真的如同艾文思所捏稱：要販賣黃金，他是不需要透過艾文思的；他大可自己帶著黃金乘坐美軍飛機，大搖大擺的飛到上海。據聯絡組行政官愛隆生在作證時談到：1945年11月間，中、美雙方官員搭乘班機的人數都很少，1945年12月開始，人數逐漸增多。但每班都會剩下幾個空位，而為中方高級人員所使用。

此公文顯示：只要長官公署內部批准，美軍聯絡組就會開出飛機票。（照片：作者炳文提供）

●1946年1月，長官公署開始調查

根據貝格上校的證詞，聯絡組在這段時間已經聽聞中方正在調查黃金移交短少的事情。原田佐在作證時也談到：陳儀的祕書也曾經詢問他好幾次，有關本案的一些細節。

這是一份1948年台灣省政府發給台灣省參議會的公文，說明有關艾文思中校貪瀆黃金的案件。當年省政府應美方要求，派遣了3位人員到美國出庭作證。由於台幣的貶值，所報銷的差旅費超出了原先（1947年）的預算，因而必須於1948年追加。從這個公文中我們可以瞭解到：當時省政府是如何向參議會說明這件案情： 「緣美軍駐台聯絡組艾文思中校，於34年11月間，向前日本台灣軍司令部參謀『原田佐少校』提取台灣軍保管之黃金8箱，計120公斤；除交前長官公署4箱，計重60公斤外，餘均為其吞蝕。事經發覺，於35年2月間，陳長官派警備總部軍法處長『徐士賢』會同美軍聯絡組『顧德理上校』，暨前日軍部『諫山春樹』參謀長，調查證實：該艾文思確有侵佔情事，爰由我政府請由美政府發交羅安琪聯邦法院審理。原審檢察官卡德為明瞭案情起見，認為有傳訊證人必要，除前述日軍參謀『原田佐少佐』赴美出庭作證外，我方應邀出庭作證者計有：前長官公所祕書『鄭南渭」、參事『夏之驊』、法律顧問『伍守恭』等。初審以後，以陪審人員投票結果未能一致，爰與休會收集證據，擬再審。鄭、夏二員為本案進行尚需繳送其他物件，並請示有關事項，先後返國。本年2月初再審開始，本府應外交、國防二部電囑轉促鄭、夏二員再度赴美出庭作證。查證人赴美川旅由前長官公署核定每名美金3000元，於36年度造具預算列支台幣540萬元，實支台幣360萬元，剩餘180萬元，業已繳還省庫。本年鄭、夏二員再度赴美，共需川旅費美金3000元。以當時匯率折算合台幣377萬642元。經在37年度預算內列支有案，嗣以美匯升漲，原列數不敷支應，計差23882元，又鄭、夏二員兩次赴美以前，前往（南）京請示有關事項，其所用川旅計13萬元，共台幣153882元……」（圖： 國史館台灣文獻館，文件中人名均屏蔽，由作者註解）

●1946年2月2日，陳儀親函美軍

1946年2月2日，農曆大年初二，陳儀親自寫了一封信給顧德理；陳述了中方收到的黃金只有4箱，遠少於日軍原田交出的數量。顧在作證時特別強調：陳總部送來的公文只是詢問（inquiry），而不是要求調查（investigation）。美方在收到這封詢問信後，立刻多次約談了原田和鈴木兩人，同時展開了初步的調查。

●1946年2月16日，顧德理馳電艾文思

大概在約談原田談話後，顧德理認為有必要請艾文思釐清一些疑點，於是透過了美國軍方的公文管道，先後發了兩封電報給艾文思；請他寫一份證詞，說明黃金移交的全部過程。當時艾文思仍具有軍人身分，正在舊金山港口基地等待退伍。但是顧德理在調職離開台灣以前，都沒有收到艾的回信。

●1946年3月8日，顧德理上校調離台灣

顧德理被調離了台灣，由貝格上校接替他擔任組長的職務，此時聯絡組正忙著安排運輸船艦；協助中方將約18萬的日俘，以及幾十萬的日僑遣返日本。

（照片：作者炳文提供）

●聯絡組代美國政府徵求台灣研究資料

此時，聯絡組也代美國政府收集台灣的各種資料，以填補過去5年在這方面的空白。

【新生報廣告】《 美國政府徵求台灣研究資料 》近年因戰爭關係，國際間研究資料交換因之斷絶。美國政府對於自1940至1945年間台灣問題研究之進展頗形隔閡，茲特公布徵求：凡各界人士對於近五年內台灣問題研究有素之學者，關於科學、統計等等有所著述，不論書籍小刪，已經刊行與否、統希將原著惠送台北市幸町四條通174番地（大概是今立法院後方濟南路旁，立法院研究室的地址），美軍步兵少校茅爾幹，收轉美國華盛頓國會圖書館。

【未完待續，炳文專欄每周五刊出】

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