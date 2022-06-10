為鼓勵產業投資前瞻技術，進而扶植我國關鍵產業的國際競爭力，經濟部正在研議修正「產業創新條例」，預計透過新增10-2條扶植關鍵產業，大手筆祭出投資抵減租稅優惠。包括研發支出、研發密度達一定門檻，即可比照生技產業適用25％的抵減稅率等若干措施，以鼓勵、支持產業的創新投資。

面對經濟部的此一修法規劃，包括工業總會、工商協進會及電電公會，不待經濟部打算於近期邀相關公協會座談聽取意見，在第一時間就不約而同的都表達肯定態度，均認為可以提高企業的投資誘因。

但是除了期待透過修法，增列10-2條的新優惠條款外，工總與電電公會也明言，他們的主訴求本來是希望經濟部能夠修改產創條例的10-1條，提高智慧機械與5G的抵減稅率從現行法的5％，調高至15％，並將優惠期限展延至2029年為止。而既然經濟部已經有高達25％的稅率抵減額度，因此也就順勢倡議，希望新增加10-2條的適用範圍也能擴及10-1條的智慧機械與5G產業。

而工商協進會除了附和工總、電電公會的倡議之外，同時另又建議經濟部既然要新增加10-2條，則也應再增列金融業數位轉型、淨零轉型的投資抵減項目，並一視同仁將優惠期限無差別的展延至2029年。

檢視經濟部所主動提出的修法增列10-2條款內容，以及三個相關公協會所提出的擴大適用範圍倡議，歸納起來至少涵蓋以下三個值得正視省思的課題：

首先，在面對租稅減免的誘因下，引發未能入列的產業競相要求一體適用，其實也就不足為奇。除了已經被指名要求納入適用範圍的智慧機械、5G，以及金融產業之外，其他未能入列的中小企業，或是交通運輸等產業，自然也期待能夠「雨露均霑」。更誇張的是，一旦360行，都透過各該公協會要求「一體適用」，那麼包括交通部、財政部、金管會、文化部等其他部會， 都將面對被其主管業務範圍內的相關產業要求「比照辦理」的訴求。

其次，一旦政府主管部會對產業祭出減免稅負後的另一個不容忽視的課題，則是同時也要有會不會陷入「欲罷不能」的迴圈之風險。沒有錯，公部門當初基於設想的政策目標，在提供減稅或補助的優惠條款時，通常會在相關的法規中設立「落日條款」，以示負責及避免陷入「欲罷不能」的迴圈。

但是實際運作起來，如果與預期的績效出現落差，那也就罷了！反而是如果績效良好，則一方面要面對擴大適用範圍的壓力，另方面則是要面對展延「落日條款」的壓力。就以「產業創新條例」為例，此一條例的制訂，最初其實是要接續已經屆臨落日的「促進產業升級條例」。促升條例在完成立法後，於民國99年正式公布實施，並明文設定108年的12月31日為其落日時間。但是在相關產業嚐到減稅優惠的甜頭後，自然不希望相關優惠到時就告終止，因此行政當局只好在105年7月提案修法，將落日時限延至118年年底。而如果再往前追溯，產升條例也非憑空出現，同樣也是延續前身的「獎勵投資條例」。因此嚴格來說，今天的「產創條例」已經算是「第三代」的政府產業政策法。則等到118年產創條例再度面臨落日大限時，究竟是會再延一次，又或是另立名目成為第四代的政府產業政策法，就留待時間來檢視吧！

除了「雨露均霑」和「欲罷不能」效應之外，訂定提供優惠措施的公共決策，同時也要正視「錨定效應」的風險。例如政府在設定健保或勞保費率為多少時，通常會採行低費率方案以免引發反彈。但等到保費入不敷出、嚴重虧損時，想要調高費率卻是難如登天。結果由政府預算補貼則形同「寅吃卯糧」，落入債留子孫的困局了！

總體而論，政府的公共決策及法規制訂，尤其是租稅減免措施，根據過往實務勢必陷入上述三大風險，而今又將提出類似的租稅減政策，實應記取過去的經驗和教訓，增訂防範條款，以避免政府債務愈來愈大。