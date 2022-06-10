去年年底的大陸中央經濟工作會議已經預判，今年中國經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。

今年3月以來，在疫情的衝擊下，三重壓力沒有得到緩解，甚至更大了。

5月25日，李克強在全國穩住經濟大盤電視電話會議上說，「3月份尤其是4月份以來，困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時還大」。

此次會議之後，「經濟保衛戰」全面打響。

五月的最後一天，國務院發佈《關於印發紮實穩住經濟一攬子政策措施的通知》，推出6個方面33項措施，努力推動經濟回歸正常軌道、確保運行在合理區間。

與此同時，各地也高效推出相關具體政策，上海「50條」、北京「45條」、浙江「38條」......穩經濟成為當下各級政府和公眾最關注的議題。

2022年，中國宏觀經濟的走勢如何？救經濟的重點應該從投資還是消費下手，抑或是雙管齊下？當下的中小微企業最需要的是什麼？房地產業在這一輪「穩經濟」的大盤中，又將扮演什麼角色？在失業率高企、經濟下行壓力又大增的日子裡，如何化解失業難題？個人和企業在今年下半年應該做好哪些準備？

針對上述問題，觀察者網專訪復旦大學經濟學院院長、中國經濟研究中心主任張軍教授。以下為採訪實錄：

觀察者網：您如何看待中國經濟當前面臨的挑戰，造成中國短期經濟下行壓力大的原因有哪些？

張軍：今年中國經濟本身就面臨很大的下行壓力，雪上加霜的是3月以來國內多地疫情反覆，在各地嚴格的疫情防控政策下，經濟進一步受到衝擊。比如說，香港、深圳和廣州的疫情對珠三角的經濟復甦造成比較大的衝擊，上海的疫情主要涉及到長三角，而長三角的經濟總量約佔全國GDP的1/4。

受到疫情衝擊的不僅僅是一個城市或區域，而是一整條產業鏈。以汽車產業為例，上海在汽車零部件領域集中著博世、采埃孚，麥格納等國際巨頭，還有特斯拉、上汽集團這些整車製造商。因此，上海封控期間，長三角乃至全國的汽車供應鏈承壓，影響甚至波及全球。

解封之後，地方一般會在短期內將非藥物干預措施（NPI）級別提高，比如說進出許多場所都要求出示48小時或72小時核酸陰性證明。在這種情況下，疫情對經濟的全面影響雖然沒有那麼大了，但是各行各業的恢復還是會受到這些限制性措施的影響。

由於今年3月份以來的這輪疫情反撲影響了國內多個城市，所以二季度的經濟狀況很可能比2020年疫情嚴重衝擊時還大。

觀察者網：2022年中國宏觀經濟的走勢，您覺得將會是什麼狀況？

張軍：一季度中國經濟同比增長4.8%，這個表現是有些超出預期的；二季度的數字現在還不知道，但是疫情對經濟影響比較大，比較樂觀的估計是在2%左右，也不排除在1-2%的可能；三季度受常態化核酸檢測的影響，增長可能也會低於預期；但是與二季度相比，三四季度數字會有所回升，回升力度如何還是要看二季度出台的那些經濟政策能否發揮效力，這部分又跟地方疫情防控的力度情況有關係。

如果三四季度全國疫情多點反覆，多個省市執行嚴格的封控政策的話，對經濟的影響會比較負面。如果疫情總體上沒有很大的反覆，再加上中央出台了一攬子穩經濟的政策，三四季度或許會有比較好的表現，但要有7%以上的增速，我判斷可能性不大。

世界銀行將今年中國的經濟增速下調至4.3%，從現在的情況來看，我認為今年完成5.5%的增長目標是很有壓力的，能夠有4.5-5%就可以說好的不得了了。

觀察者網：在「5.25會議」之後，國務院極其高效地於5月31日印發了《紮實穩住經濟的一攬子政策措施》，推出6個方面33項措施。您對這套政策組合拳有何解讀？

張軍：這些政策大概可以分為兩類：一類政策有助於解決預期轉弱的問題。我們知道，即便沒有疫情，我們的經濟這些年也面臨預期轉弱對投資活動造成的壓力，這類政策要解決的是讓預期改善。另一類政策當然和疫情衝擊有關，即在「動態清零」的政策框架裡，希望能幫助實現既要防住疫情，又要穩住經濟的目標。對地方政府來說，這個要求當然很高。

假如我們的經濟是在一個平穩的軌道上，現在只是受到了疫情的衝擊的話，用上這些政策應該可以把它矯正到之前的軌道上去。但是，由於各種原因，比如說債務的問題、去槓桿造成的恐慌、還有針對互聯網公司的監管新政以及民營企業的顧慮等問題，我們的經濟本身就處於持續放緩的壓力之下，現在又碰上了疫情和嚴格的防控政策，這兩種情況疊加自然是雪上加霜。在這種情況下，這些刺激政策的效果估計會弱一些。

坦率講，現在疫情擾動的不僅是經濟本身，還干擾了市場跟政府之間的信任關係，而市場和政府的關係影響著投資者的預期。從這意義上講，我覺得要想讓處於下行壓力和疫情衝擊下的經濟有一個比較大力度的反彈的話，單是這些政策是不夠的，因為這些政策還沒有觸及到那些深層次的問題。除了這些政策之外，可能還需要在近期出台一些重磅的結構改革政策，大膽糾錯，重振市場和企業家的信心。

比如說，上海的疫情防控給個人、家庭、企業、外資等都帶來很大影響，如果我們可以借此機會順勢推舟，推進市場化的改革，就能轉危為機，重塑上海在國內外投資者信中的形象和信譽：第一，讓由於這次疫情而出台的一些政策保持永久化，比如對中小微企業的紓困政策，可以沿著這個框架調整保留；除此之外，在封控結束之後，還應該考慮出台幾個重磅的有助於改善上海在投資者心中形象的改革舉措，給市場和企業鬆綁，在法律上保障，減少不必要的政府干預，找回市場對政府的信心。

觀察者網：上述33條措施著力穩市場主體，尤其加強了對中小微企業的支持和救助。當下市場主體最需要的是什麼？這套組合拳強調穩市場主體才能穩增長、保就業、保民生，為什麼？

張軍：我認為，對中小微企業來講，最重要的是讓它們能夠盡快恢復正常營業和自由。雖然給了這麼多政策，但我估計很多中小微企業可能會覺得，滿足這些政策的條件需要太複雜的手續和paper work，而他們當中很多根本沒有能力做到這些。 這麼說吧，這些政策要落地變現，肯定需要填很多表，跟很多部門打交道，他們會覺得很複雜、很繁瑣，也就懶得去搭理了。

它們不像上市公司，有個董秘辦，一天到晚跟證監會打交道。很多中小微企業根本沒有這樣的人去填表，更別說還得去跟街道、區政府打交道，跑銀行、跑稅務、跑工商等等。

所以，對中小微企業來說，最重要的就是政府能想辦法讓它們恢復營業這件事變得超級容易才行。所謂容易，就是有關部門對它們要管得少，而且要管到點子上。比如，想要恢復營業，就需要員工能復工、物流能恢復、資金能周轉、欠賬能解決，這些都是很實際的問題，政府要主動幫助落實這些問題，而不是管住卡住。目前因為需要不斷地進行核酸檢測，一些地方的員工要安心工作也不容易，這方面就需要簡化流程。總之要讓復工復產變得更簡單和容易，而不是相反。

現在很多企業心有餘悸，今天開業了不知道明天能不能開。我覺得政府一定要給這些中小微企業吃定心丸，減少不確定性，並且上級對下級政府的行為要能有足夠的容錯而不是一味追責，這樣才能讓基層政府更靈活應變和更人性化處理企業的困難和需求。

這裡說的容錯，就是在特殊和緊急時期，上級要敢於為下級部門和地方擔責，要給下級一定的自由處置權，責任由上面兜，不要動不動就追責下級。否則的話，雷聲很大雨點很小，上面政策有了，但到了下面就被打折扣了，起不到立竿見影的效果。

我們經濟的活力就來自於上億的市場主體，市場主體怎麼看待政府的政策、怎麼看待明天的經濟就是市場預期。我認為，在宏觀經濟政策制定時，我們的打法要改變，要真正把預期管理放在決策的中心位置，而不只是緊盯如何化解風險。由於我們總是把化解風險而不是穩定預期放在出台政策的首位，結果必然造成政策短期化、政策多變。穩定預期最好的方式是保持政策在時間上的一致性、連續性，降低政策的不確定性。

我過去兩年來一直在呼籲這個問題。我們國家經濟政策層面上的一個大問題是政策多變、時間不連續。一個政策常常不是管5年10年，可能1年2年之後下一個政策就把前一個政策給推翻了。金融政策就是這樣的，一會兒鼓勵支持，一會兒限制。但很多行業，包括房地產，項目週期很長，金融政策的多變會造成很大的問題，會使市場主體很難形成一個一致的預期，或者說這個預期很紊亂，經濟學家把這個叫做政策時間不一致。我覺得，現在是需要從根本上來反思或者解決這個問題了。

觀察者網：我注意到，「5.25會議」之後，不僅中央高效地推出相關具體政策，各地的響應同樣高效，比如：上海的「50條」、北京的「45條」、浙江的「38條」等等，從中央到地方穩經濟的政策來看，投資尤其是基礎設施投資發揮著重要作用。您如何看待投資在今年中國經濟中的作用？您認為，救經濟的重點應該從投資還是消費下手，抑或是雙管齊下？

張軍：我們已經習慣了一旦經濟上有壓力，就馬上想到投資，想到啟動基建，依靠政府的投入拉動。基建項目肯定是要的，但我個人認為，今天確實已經不具備像之前那樣「大幹快上」的條件了。

基礎設施本身有一個積累的過程，從存量來看，很多地方基礎設施的缺口已經不多了。在過去20年裡，能看到的缺口很多都已經補上了。再加上項目的可行性、財務平衡等各方面的綜合考量，我認為現在大規模搞基建是心有餘而力不足，以後的基建項目更多的還是要細水長流。

比如說，很多大城市的地下管網改造建設是巨大的工程，需要十年八年的工程週期。這類項目對經濟的拉動短期裡是不大的，可能是杯水車薪。

我認為，現在不管從投資還是從消費的角度考慮拉動經濟都沒有實質性的意義，因為這樣會進入一個死循環。

比如說，現在要刺激消費，消費需要錢，錢來自於就業收入，要有收入就要就業，要想提高就業率，經濟本身就要維持增長，而現在的問題就是經濟增長放緩造成的，這樣就陷入了死循環。

「三駕馬車」是一個循環論證，當中不知道誰是因誰是果，所以我們的宏觀政策應該跳出「三駕馬車」的框架，換個思路來找出路。

我認為，只有一個解可以走出死循環。向地方放權、向企業鬆綁才能解決中國經濟的困局，中央在經濟領域要把更多的權力放給地方，地方政府向下層層放權，因時制宜、因地制宜。這樣才能大大減少各種無謂的管制和干預，才能為市場主體營造出一個更好的和可預測的營商環境。正如習近平總書記多次強調，要讓市場在資源配置中起決定性作用。這樣既能激發市場活力，還有助於盤活存量，許多問題可能就迎刃而解了。

觀察者網：國務院33項措施中的促消費措施主要是指增加汽車、家電等大宗消費。您認為中央為什麼如此重視汽車消費？

張軍：中國汽車的普及率還是比較高的，汽車產業約佔我國GDP的10%，且對上下游產業鏈拉動明顯。

這次針對汽車的政策設計是很巧妙的，它不是單純的發錢或購物券，而把汽車升級和刺激消費聯繫起來。國家給你一個優惠，但是前提是你要去買車，這跟我們之前的家電「以舊換新」政策如出一轍。

汽車、家電都屬於耐用品，在經濟不好的時候，大家會推遲這類耐用品的升級。比如說，有人本身今年想換個新車，但因為經濟下行壓力大，預期不好，他就不換了。現在這個政策可謂一舉兩得，通過優惠刺激大家去換車，既拉動消費，又拉動汽車產業。

觀察者網：我也發現，不少地方也已經開始了新一輪的土地拍賣，房地產業在這一輪「穩經濟」的大盤中，又將扮演什麼角色？

張軍：房地產業會受到青睞跟這個行業的特性有關，因為它的反應比較快。地在政府手上，只要銀行給錢、政府拍地、開發商願意，這個行業可以很快動起來，它一動又拉動二三十個行業的產能，所以很多人覺得通過房地產業拉動經濟好像是一舉多得。

雖然現在很多地方開始了新一輪拍地，但是目前來看，房地產總的調控框架是沒有變的。所以我認為，從全國來看，房地產市場不會出現像之前那樣過熱的壓力，因為中國整個住房市場現在的供求平衡問題和之前不一樣了。

之前是供不應求，現在除了一些一線城市、大城市可能還有空間之外，其他城市從總量上看已經不太可能出現供不應求的情況了，這些地方你讓它炒也炒不起來，因此「房住不炒」影響最大的還是北上廣深。

觀察者網：老百姓很關心一個問題，就是每次消費刺激政策一出，就會有發錢還是發券的討論，對此您怎麼看？深圳前不久推出了一個具體政策，對購買新能源汽車、部分電子設備、家用電器等等都給予數額不等的補貼，您覺得類似的政策在其他地方推行的可能性如何，這對刺激消費和「穩經濟」大盤會有怎樣的幫助？

張軍：如果從刺激消費這個角度來看，發錢不如發券，因為發了錢以後，可能會有人存起來不消費。發券的話，大家要用券去抵消費支出，但前提是要有消費能力和意願。

現在大家討論比較多的是，怎麼發券，發給誰。比如說，是在全國發，還是在經歷封城的地方發？具體到某個城市的話，就要考慮是人人有份，還是發給特定群體，比如那些失去收入來源的。還有一個很重要的問題就是這筆錢從哪裡來，這些都是需要考慮的，比較複雜。

不管是消費券還是補貼，對經濟的瞬間影響肯定是正面的，至於這一影響的大小和能持續多久，不同的行業有不同的情況。深圳的財政狀況比較好，它有條件推出一系列補貼政策，至於國內其他城市，他們當然會考慮地方的實際情況，不能一慨而論。

但是，在當前的經濟狀況下，我對發消費券所產生的效果持謹慎態度。這樣做確實會在短期內增加消費支出，但是這種消費支出的增加多半是一次性的、 持續的能力有限。要想想怎麼讓現在的就業狀況好起來，這才是更重要的。

觀察者網：最近，海內外的媒體都十分關注我們國家的失業率，官方發佈的統計表明：4月全國城鎮調查失業率升至6.1%，青年失業率更是達到了改革開放以來從未有過的18.2%。在失業率高企、經濟下行壓力又大增的日子裡，如何化解失業難題？個人和企業在今年下半年應該做好哪些準備？您有什麼具體建議？

張軍： 我認為，16-24歲的青年調查失業率比全部勞動力的調查失業率更能反映經濟的狀況。很可能這個數字還不是峰值，到了6月份或許數據會更高，因為那時候高校畢業生的就業問題就會暴露出來。

人社部數據顯示，今年我國高校畢業生規模達到1076萬，規模創新高，今年他們的就業壓力比較大，青年失業率不斷走高，超過20%也是大概率事件。

不過，青年失業率本身就相對高一些的， 因為青年人的就業觀念變化比較大。過去我們所理解的就業往往是所謂的全日制就業、正規就業，現在靈活就業、零工就業、兼職就業和慢就業的年輕人變多了，這些就業觀念的改變是青年失業率正常情況下也相對較高的原因。

如果要降低青年失業率或者緩解就業壓力，短期內我們可以想出很多辦法。比如說，這時候國企可以擔起重任，給出更多崗位；高校可以提供更多的讀研機會，擴招研究助理，讓畢業之後找不到工作的學生短暫的先留下來等等。

但這些都是臨時舉措，要讓青年失業率真正回到一個正常水平，發展經濟才是根本之道。讓中小微企業動起來，能夠正常運作是最重要的，因為量大面廣的中小微企業和個體工商戶提供了85%以上的城鎮就業崗位。

宏觀經濟是市場上的每一個主體經濟活動的加總。對於個人和企業來說，如果他們對未來沒有信心，那麼在決策上就會更多地秉持謹慎的、預防為主的原則。

而經濟最大的特點就是相互影響和傳染。比如說，如果企業只有60%的信心，它就只能幹60%的事，這樣加總起來，經濟也只能恢復60%。如果這樣的話，經濟就會陷入一個死循環。

另外，我們需要好的政策，但在政策出台之前，政府既要想好未來如何讓政策退出，又要和市場主體雙向互動，形成前瞻性指引，讓市場在充分瞭解政策用意的情況下形成穩定預期，這樣經濟才能持續的繁榮向好。

我現在越來越擔心我們國家的經濟進入一個惡性循環，而唯一能夠打破這個循環的，我認為就是要抓住時機，推進更深層次的結構改革，徹底理順政府與市場關係。正如習近平總書記2021年12月17日召開中央全面深化改革委員會第二十三次會議時所強調，發展社會主義市場經濟是我們黨的一個偉大創造，關鍵是處理好政府和市場的關係，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用。

（張菁娟對本文采訪整理亦有貢獻）

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）

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