2005年 4月26日國民黨時任主席連戰率領「和平之旅」訪問團一行65人，前往大陸訪問，並與中共胡錦濤總書記會面。這是兩岸之間的大事，距離國共之間自1945年10月，國共領導人蔣中正、毛澤東在重慶會面以來，已相隔達60年。

連戰主席那次赴大陸訪問，先後訪問過南京、北京、西安及上海。

27日上午8時連戰一行抵中山陵，率團向孫中山總理像獻花圈，行最敬禮，司儀並恭讀以中華民國為紀元的祭文，連戰主席在總理「博愛」碑坊前廣場講：「中山先生領導國民革命建立全亞洲第一個民主共和國，他所提倡的民主、自由、均富思想至今為國民黨所堅持。」「中山先生彌留時仍呼喚：和平、奮鬥、救中國。」

28日訪問團飛抵北京，當日下午與中共中央政治局常委、政協主席賈慶林在人民大會堂北京廳會面，晚宴時連主席引述邱吉爾所說：「假如我們一直為了過去和現在糾纏不清，我們就會失去未來。」連戰主席強調：「不確定的未來，正好給我們太多的機會，只要我們關注未來，引導未來，就可把不確定的未來導向成功、亮麗。」

29日上午連戰主席在北京大學發表演說，和大陸學界菁英的師生面對面剖析國民黨的目標與時局。其間他闡述了自由主義在台灣的擴散，進而指出國民黨的三民主義路線與中共社會主義路線的分歧所在，曾以戰爭手段來尋求解決，造成兩岸分治，如今已到了必須打破僵局，避免兩岸對撞的時刻。「兩岸是炎黃子孫，必須化刀劍為犁頭，化干戈為玉帛」；並勉勵北大學生「為民族立生命，為萬世開太平」，贏得台下如雷的掌聲認同。

同日下午3時，連主席率「和平之旅」訪問團與中共中央總書記，大陸國家主席胡錦濤，在人民大會堂會面，胡錦濤說：「兩黨共同邁出歷史性的一步，這一步必須記載在兩岸關係的史冊上」。

下午3時，連戰和三位副主席吳伯雄、林澄枝、江丙坤及黨務幹部10人，與胡錦濤總書記及中共政治局委員、國務院副總理吳儀，與中央辦公廳主任王剛、中央台辦主任陳雲林、中央台辦副主任李炳才、胡錦濤辦公室主任陳巨矩等六人，舉行了具有建設性的對話。

會後連主席在北京飯店發表新聞公報，指出「這是國共兩黨一次重要的交流與對話，兩黨共同體認當正視現實、開創未來。」

同時連主席與胡總書紀一起發佈了「兩岸和平發展共同願景」，包括共同促進以下的工作：

一、「促進盡速恢復兩岸談判，共謀兩岸人民福址。」

二、「促進中止敵對狀態，達成和平協議。」

三、「促進兩岸經濟全面交流，建立兩岸經濟和工作機制。」

四、「促進協商台灣民眾關心的參與國際活動問題。」

五、「建立黨對黨定期溝通平台。」

30日連主席一行赴西安參觀其母校后宰門小學，及赴清涼寺祭拜連戰的祖母墳。

5月1日全團赴上海與上海市黨委書記陳良宇會面。

5月2日連戰主席在上海舉行中外記者會，進一步說明「連胡會」的相關內容：

一、關於兩黨溝通平台、國民黨中央黨部與中共中央台辦為對口單位。

二、關於和平協議，連主席多年倡議兩岸簽署和平協議，得到胡錦濤總書記正面回應。

三、關於雙方建立軍事互信機制的共識。

四、關於兩岸經貿全面交流，建立經貿合作，包括儘速實現三通。

五、關於世衛組織，大陸方面同意，在兩岸未恢復談判之前，大陸方面將主動加緊和世衛組織秘書處聯繫，以便找出讓台灣醫療衛生專家，參加世衛組織相關資訊活動的辦法。

隨後連戰主席率三位副主席及部分幹部10人，赴錦江飯店小禮堂與海協會近90歲汪道涵會長見面，連主席推崇汪會長對兩岸關係的貢獻。

5月3日連主席與「和平之旅」訪問團結束大陸之行，返抵台北。

22年前的往事，現在檢討回顧起來，連戰主席當時已為兩岸及國共兩黨打下了良好的和平基礎，推動建立兩岸政黨交流的紥實平台。

當前世亂頻仍、民心浮動，國民黨更應該在連戰前主席建立的基礎上，堅持落實推動，才能回應人民對維護兩岸和平發展、創造安定繁榮、高漲迫切的心聲，這才是當代中國國民黨領袖人物應該具備的格局及志業。（作者為前中國廣播公司總經理）

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