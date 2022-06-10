美國拜登總统上月在日本訪問時表示，如台灣遭到大陸武攻，他將動用軍事力量來保衛台灣。隨後美國批准向台灣出售價值1.2億美元的零部件，亦啟動了「美台21世紀貿易倡議」，美國連串對台緊密的行動和口頭承諾，繼續顯示美國要想以台灣來威逼大陸放棄與俄羅斯無上限的合作關係，換取世界主要國家都孤立俄羅斯。

大陸外長王毅在近日在「季辛吉與中美關係」研討會上就表示「當前中美關係的氛圍很不正常….如果美國在台灣問題上不斷開倒車，將從根本上破壞台海和平，最終必將殃及自身。中美關係不能再惡化下去了，必須做出正確抉擇：要端正戰略認知，摒棄冷戰思維；要鞏固政治基礎，妥善管控分歧。」

美國當局最驚懼中俄結盟。在俄烏戰事前，美國和西方宣傳所謂的中國威脅論，希望俄羅斯警惕中國在的「一帶一路」上的「野心」，礙於美俄間的猜忌敵視，俄羅斯根本對此毫無興趣。在俄烏之戰前，美國盡力利用中國以「一帶一路」上在烏克蘭的利益與投資希望中方發聲反對俄羅斯的軍事行動。美國某些媒體一直以當年遠東地區領土的問題炒作中俄間的歷史糾紛，而在中國在烏克蘭的投資鉅大，中國從烏進口鐵礦石、糧食、石油等，以使供應鏈多樣化，因此美國企圖令中方認為俄方想以戰事奪得對烏克蘭的全面影響力，從而對中方利益受影響。

美國和西方國家以多種計畫圖謀分化中俄沒有得到甜頭，反而在俄烏戰事成為了中俄無上限關係的測試點，即使西方國家，這此戰事測試了兩國無上限關係的器量與膽識，測試了兩國人民對對方的感同身受，逼使了中國和所有對西方制度有憧憬的國家毅然醒覺。中方一直有意與美方修補多年惡化的關係，但俄烏戰事的白熱化令中方揆情審勢，令中美關係暫時無法逆轉亦令中俄關係受到檢驗。

在大陸的社交媒體調查中，大部分受訪者在多大程度上認為戰爭主要是西方、北約、歐盟的過錯，大陸民情顯然受中美關係影響而對俄烏戰事有所解讀。

美國由在俄烏戰事初期恫嚇對中方實施制裁，到近期頻頻對台的動作不單是未有動搖中俄合作，反而有分析認為對於中國大陸而言，中方可能從俄羅斯入侵烏克蘭的企圖中吸取什麼教訓。俄羅斯的軍事行動受阻可能會提醒中國大陸，這種武統台灣的代價，其實另一方面但大陸亦有詳察俄烏戰事下西方的制裁和軍援的有限性，最重要的是西方政客一方面稱要和平、一方面對烏克蘭軍援加碼，心口不一的虛偽。總而言之，美國和西方離間中俄之計不得逞，反顯得西方對台的虛情假意和對中國大陸的奸偽。

（作者為上海東亞研究所兼職研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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