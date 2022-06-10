又有民意調查顯示，台灣的台獨支持率上升到52.8%，創下新高。某戰略研究者指出，究其原因，一是中共始作俑者，推波助瀾，二是美國明助暗助兼抬轎。此說固然有理，實則，民調台獨「聲勢」上漲，另有深層原因。

回顧歷年歷次有關統獨問題的民調，不難發現，誘導式問卷，影響民眾統獨立場甚鉅。特別是統獨問卷的問題多採用假設性條件子句，然而，假設性子句並不能讓受訪者真正「體驗」到統獨的可能後果情境裡（譬如，問到統一，一定假設是武統，問到台獨，通常會假設中共會用兵，美國會支持台灣等）。時日一久，受訪者面對類似的問題，常會選擇符合當前社會期望值（Social Desirability）的答案。

影響當前社會期望值的重要因素有二：執政者的宣傳、媒體報導覆蓋率與角度。因此，統獨民調往往和當時執政者統獨期望值的走勢，呈現正相關的關係。簡單說，執政者趨向台獨，民調贊成台獨者變成上升趨勢，執政者主張反台獨，或兩岸情勢平和，民調台獨趨勢則下滑到持平。由於民調盛行於民主化後，且民主化之後執政者並無務實的統一主張者，歷次民調也未能呈現統一趨勢持續上升的曲線。

上述「說法」，是非對錯，只要調出李登輝主政迄今各家各次統獨民調的結果，應不難比對印證。

此外，累積奔走兩岸20餘年的親身經驗，我觀察到一個與統獨聲勢起落有關的現象──那便是統獨聲浪變化與兩岸競爭優勢升降，存在著相關性。台灣享有競爭優勢時，民調傾向統一的比例略高過贊成台獨者，且呈持平狀態。當台灣不再享有競爭優勢時，民調贊成台獨的比例便高過主張兩岸統一者。台灣優勢持續下滑，民調中贊成台獨的比例也就持續上升。

兩岸交流之初，台灣享有巨大的競爭力優勢。不過，歷經李登輝的戒急用忍、陳水扁的8年鎖國政策，台灣長期陷於統獨辯論與藍綠鬥爭，2008年後，兩岸的競爭力優勢便逆轉互換了！大約也就是從那時起，民調裡贊成兩岸統一的比例也就持續在低檔徘徊，從未超過主張台獨者的比例了！

這裡所謂的競爭力，包括個人在職場上的競爭力、企業在國內外市場上的競爭力，以及兩岸政治實體在世界舞台的整體競爭力。

以個人競爭力為例。開放之初，赴大陸闖蕩的台灣民眾，個人競爭力顯然較同樣背景同年齡層的大陸人民，高出許多。2000年左右後，呼吸到自由空氣、接受過全球化洗禮的大陸年輕人，競爭力逐漸趕上、甚至超越同年齡層的台灣人。

類似的現象，也出現在企業界。許多外資企業的台籍高管，逐漸為大陸人士取代；大陸年輕一輩創業者創辦的本土企業，無論技術、產品品質、行銷、管理、營收也都快步超前台灣企業。2000年左右，綜合評鑑兩岸500大企業，大陸企業入榜的，寥寥可數。2008年後，台灣企業能擠進兩岸500大的，反而屈指可數了。

2008年次貸風暴後不出兩年，大陸4G/5G移動通訊技術有了突破性發展，手機產業挾著新思維橫掃全球，移動支付迅速發展，電商崛起，全球消費市場為之改觀，台灣重硬不重軟的資通訊企業，瞠乎其後，競爭力遠遠滯後。2016年後，民進黨及其支持者怨恨大陸越深，台灣企業以及整體GDP，依賴大陸市場也越深，民調中支持台獨的比例也越見上升。

簡單說，台灣個人、企業和整體競爭力越是下滑，優勢越是不再，民調的台獨曲線越是呈上揚趨勢。何以如此？

當台灣競爭力下滑時，許多台灣人的優越感和自信心也跟著持續下跌，甚至產生一種失落感和忌妒心理，畏懼或是逃避與對岸競爭。既然競爭不過對岸，對於現狀的改變也有很深的無力感，於是乎，在兩岸關係問題上選擇「躺平」，不承認九二共識，卻死皮賴臉的抓著九二共識帶來的紅利；在統獨問題上則選擇「內捲」，把兩岸競爭轉化成島內的顏色鬥爭！

競爭不過大陸，選擇「躺平」和「內捲」，關起門來，自爽自嗨，這就是台獨聲勢持續上揚背後的群眾心理！

同樣的現象，也可在回歸前後許多香港人的身上瞧見。97香港回歸前，面對「祖國」同胞，許多港人，那怕是販夫走卒，都有一種莫名的優越感。差不多也是在08年左右，陸港優勢互換，連人民幣的幣值都超車港幣了，港人的優越感轉成失落感，對大陸人的崛起與財富，感到忿忿不平。最終，失落感轉化成了街頭上的暴力行動和港獨主張。

我曾經問過一些香港朋友，何以如此？朋友說，那些主張港獨的，很多都是現實生活中的輸家，競爭不過人家，下意識地找一個代罪羔羊，把氣出在對方身上，甚至無知地走上港獨之路！

今日香港，明日台灣？還是昨日港台都是天涯淪落人？

不過，從常態分配的角度看，以同樣比例推斷，擁有14億人口的中國大陸，各行各業傑出人士的數目，定然遠遠超過台灣蕞爾小島，兩岸競爭，優勝劣敗，早有定數。

同樣是常態分配，14億人口的中國，也一定會在未來某一個時間點上，勝過擁有3.2億人口的美國。從這個角度看，親美抗中或是倚美謀獨，是個好主意嗎？或許，放棄躺平和內捲，選擇和未來的贏家站在一起，才是個好主意呢！

（作者為資深媒體人）

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