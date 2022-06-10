109年3月時，防疫指揮官陳時中親自錄製了一則宣導影片，要民眾出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀時，請立即撥打1922防疫專線。但真遇到緊急發病，撥打專線求助後呢？新北市2歲幼童「恩恩」染疫而未及搶救病逝，再度凸顯對指揮官說的話是需要打點折扣的。

恩恩的爸爸日前才得到證據，疾管署網站上寫著「24小時全年無休提供民眾疫情通報」等服務的這條專線，竟花了143分鐘才把案件轉到了新北市衛生局。「24小時全年無休」給人可提供緊急服務的聯想，但如今一條來不及長大的生命，讓我們體會了「自主應變」的重要性，因為官方的宣傳可能和你想的不一樣。

陳時中面對專線通報竟如此無效率，首次回應時稱1922專線是委託外包，也沒有公權力可以緊急調派救護車。然而，民眾遇有防疫緊急需求時，難道要先弄清楚1922專線是不是委託外包的？這種急於卸責甩鍋的心態，像是貫徹行政院長蘇貞昌日前「心直口快」地說出的「打贏防疫的選戰」。

事實上，陳時中擁有《防疫特別條例》無範圍及條件限制的空白授權，過去也以此專斷的權力實施過不少強制性措施。因此，民眾難以想像到的是，照著他親自宣導的步驟做，最後竟會告訴你那條專線是外包的，好像這樣中央疫情指揮中心就沒了責任。

然而，儘管政府有些業務可以外包，但政府的責任難道也可連帶一併外包？2005年美國南方遭卡崔娜颶風肆虐，造成巨大死傷、財產損失和社會動盪的災情。有人分析一場颶風釀成大災難的主因，在於政府不僅把管理的事物外包，連政府的責任也一併外包了出去。

過去鴻海創辦人郭台銘、慈濟、佛光山等民間單位要購捐新冠疫苗，政府在技術性阻擋不成後，宣稱這是「公私協力」，強把功勞算上自己一份。當遇到缺乏快篩試劑而有急需時，政府應直接採購或開放合格公司進口時，卻又「外包」給民間公司由其轉一手，這樣做的目的又何在呢？

TVBS最新公布的民調顯示，民眾對陳時中的滿意度已低於不滿意度，且不滿意度達到50%。這個結果應和民眾在快篩試劑和「火化之亂」等事件中，已「發覺」陳時中長期怠忽職務，以及刻意誤導使詐的情形有關。

陳時中日前被台北市長柯文哲譏為天天在記者會中「報明牌」，此固然與其本職學能有關，但陳時中回應記者會是「有公信力的平台」，民眾似乎也愈來愈不相信。畢竟，指揮中心的公信力是建立在「罰金300萬」和獨家掌控防疫資訊上。

近日染疫死亡人數屢創新高，不少學者專家指出這是不尋常的現象，執政黨若沒有「打贏防疫的選戰」之算計，此刻應廣納學者專家的意見，重新檢討整個防疫策略與體系，也好為陳時中營造華麗下台與轉身的機會。（作者為民主文教基金會董事長）