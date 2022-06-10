TVBS公布最新民調，總統蔡英文連任2年來的表現，滿意度為36%，是連任以來最低點，48%民眾不滿意。閣揆蘇貞昌滿意度34%，不滿意度53%，不滿意度為其歷次調查最高。防疫指揮官陳時中滿意度43%，為疫情爆發以來的最低點，不滿意度50%，首次滿意度低於不滿意度。綠營三大咖的不滿意度都超過滿意度，可謂進入「死亡交叉」，很顯然地，防疫不利當然為最顯著的原因，而就現今疫情仍未緩解的情況來看，疫情變數已成藍綠權力消長的轉捩點。

政府不斷宣稱的防疫「超前部署」破功，前年排口罩、去年排疫苗、今年排快篩劑，無盡的排隊勢必讓民眾排出一肚子火。疫情拉高，政府要民眾自主應變，似乎就是要倉促地進入與病毒共存的模式，更讓民眾無所適從，遑論民眾染疫時，因為政策調整變動太快，根本無法有效掌握相應步驟來確保健康權益，其間壓力可想而知，當然得有個宣洩不滿的出口。

特別是日前「很多孩子走了」的話題熱議，蘇揆最初的回應竟是要究責查辦。針對快篩劑議題，記者問陳時中要不要去排隊買快篩劑了解狀況，他竟回「我已經有了，為什麼要去排隊？」針對唾液快篩劑比他國貴的問題，陳又說「如果價格不合理，大家就不要買」，這些說法都被質疑同理心不夠，勢必影響民眾觀感。畢竟當疫情肆虐時，民眾會期待官員能暖心解決問題，作其後盾，但官員回應讓社會期待落空，反映出來的又豈會只是民調數據，更會衝擊年底選舉。

首當其衝的，就是陳時中的「台北夢」。畢竟他仍有參選台北市長的意願，無奈本土疫情升溫，他進退維谷，若綠營盤算降級解封或是將新冠病毒調降為第四類傳染病，順勢解編中央疫情指揮中心，讓陳解套去參選，仍會對民進黨選情造成相當衝擊；畢竟疫情未解、民眾心防未除，立刻要其與病毒共存，陳反而會被貼上「不顧防疫」、「落跑指揮官」的負面標籤，成為被競選對手攻堅的最大弱點及綠營選戰破口。

而當綠軍大咖支持度降低之際，國民黨現在日趨積極的動作，反而有形成藍綠氣勢消長的可能性；至少國民黨主席朱立倫徵召張善政參選桃園市長，隨著羅智強退選，衝擊已降低，相對於民進黨在雙北及桃園市長參選人皆未定，藍軍更可以逸待勞。朱立倫赴美為國民黨駐美代表處揭牌欲重建與美方關係，在論述中也強調「親美」，並指「九二共識」是「沒有共識的共識」，更在電台受訪時稱「國民黨從來就不是一個所謂親中的政黨」，都擺明想淡化和對岸的關係，並反制民進黨「親中反美」的標籤操作。

從藍軍動作也可知，當然想藉綠軍深陷「防疫不利」風暴時，翻轉原來對其不利的形勢；而從綠營大咖民調下滑，及綠軍已不管是否會被中間選民認為見獵心喜、政治操作，就是要藉恩恩爸事件強攻侯友宜的情況來看，綠軍的焦慮感已然浮上檯面，這都對藍綠權力消長創造了機會。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）