第13屆「兩岸電影展」即將登場，台北場將自6月17日開始，連續6天於誠品電影院放映大陸電影，北京因疫情延至7月3日至13日放映台灣電影。「兩岸電影交流委員會」代理主任委員朱延平導演說，兩岸電影人受疫情影響已經連續兩年無法實體交流，透過影展讓兩岸影迷有所交流就更重要。有助於兩岸互相理解的交流都值得鼓勵，疫情更有助於影視文化的交流，希望台北與北京的影迷能踴躍進場觀賞。

兩岸共同的文化養分

北京將放映的台灣電影十分精彩且具有代表性，包括去年獲得金馬8項入圍肯定的《詭扯》，影帝后陳以文、陳湘琪同台飆戲的《修行》，溫馨療癒系奇幻電影《嗨！神獸》及犯罪懸疑電影《複身犯》，每一部都展現了台灣電影蓬勃發展的成就。另外還有2部數位修復的經典電影，包括動畫《魔法阿嬤》和郭南宏導演的武俠片《一代劍王》，當有助於大陸影迷了解台灣文化特色、社會變遷及兩岸共同的文化養分，具有特殊的意義。

1998年上映的《魔法阿嬤》是台灣首部劇情動畫長片，由王小棣執導、國民阿嬤文英阿姨配音。當年上映時，因為故事題材充滿魔幻的想像力，貼近生活經驗，特別是文英生猛有力的配音所產生畫龍點睛的效果，一時造成轟動，也入圍當年金馬獎，但評審以怪力亂神、宣傳迷信為由未予以獎項。但是隨著時間過去，電影歷久彌新，依舊吸引許多兒童的喜愛，日益凸顯其經典的地位。這次列入兩岸電影展片單，介紹台灣文化特色，實至名歸。

武俠電影是華人社會特有的類型電影，可以投射各種理想的精神世界。國際大導演李安曾說，每位華人導演心中都有個武俠夢。台灣本土導演也一樣有著武俠夢，郭南宏導演繼張徹與胡金銓之後，在1968年拍攝的《一代劍王》，成為台灣武俠電影的代表作之一。主角「蔡穎傑」成為高貴武德的正義俠客代表，影響後來許多武俠電影的俠客形象。無論在台灣或是整個華人世界中，該片都有其特別的地位。

加強認識的正面效果

大陸片單也十分精采，影展開幕片《懸崖之上》由張藝謀執導，創下億萬票房，另外還有獲得費比西國際影評人獎的《烏海》、校園暴力電影《兔子暴力》、入圍上海國際電影節金爵獎最佳影片的《柳浪聞鶯》，及入圍FIRST青年電影展最佳劇情片的女性犯罪電影《一江春水》，及大陸首部4K戲曲電影《白蛇傳．情》等共6部影片，都值得期待。

2016年民進黨政府二度執政後，兩岸關係急轉直下，交流活動大幅萎縮。新冠疫情爆發後更是雪上加霜。兩岸缺乏實體的交流互動，人民之間更感到生疏。當許多國家逐漸開放國門之際，兩岸卻同時陷入疫情升高的困境。在尚未開放更多的實體交流之前，台灣社會應該更加鼓勵兩岸的文化、影視交流。透過影像或藝術的傳播，加強彼此的認識與理解，對降低雙方敵意與誤解會有正面效果。

政府若囿限於意識形態，缺乏自信，橫加阻擾，受害的仍是我們自己的百姓。文化交流不但有助於化解兩岸敵意，影視文化對於觀光事業的發展有很大的提振效果。我們從韓國影視產業輸出所帶動本國觀光事業的成功，就可以找到實證。與其將大筆納稅人的錢挹注在觀光餐飲業者的補助，不僅杯水車薪，也無法根本長久地重振台灣觀光產業。

大陸觀光客長久以來是台灣觀光重要的客源之一，透過影視的強化與包裝，會吸引更多觀光客深入了解台灣。一些開放國境的國家已經預期今年夏天觀光旅遊將大爆發，許多國家的航空業者已經在大幅招兵買馬。期待大疫過後，台灣也能吸引世界各地的觀光客來訪，在此之前，兩岸的影視文化交流就更別具意義了。