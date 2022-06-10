外傳中央疫情指揮中心6月底將解散，行政院長蘇貞昌回應稱，和全世界相較，台灣在疫情控制、確診人數、中重症人數都相對較低，隨著疫情好轉，近期將召開防疫會議宣布進一步作為。蘇揆一席話真讓人不知今夕是何夕，難道他對目前確診死亡人數、中重症人數屢創新高完全無感？還是上周末的口誤「打贏防疫選戰」，真是其肺腑之言？

疫情導致台灣人間悲劇不斷上演，恩恩的爸爸對1922「延誤143分鐘」才通報的控訴就令人不捨。但民進黨政府不見改善就醫流程，反而不斷鬧國際笑話，令人覺得可悲。防疫指揮官陳時中面對恩恩事件只稱，「那天1922接了2萬7千多通電話」，以「大家都很急」的冷漠無情對待無辜生命的殞落。

蘇揆更扯，台灣僅花13天就讓新冠死亡數翻倍，超過1周確診人數都在全球前3名，如今確診死亡率達千分之1.05，已破了所謂的「陳時中防線」。台灣疫情防治儼然已是國際末段班，蘇揆何以還樂觀認為已走到最後關鍵時刻，馬上能進入正常生活？

原來，蘇揆腦袋想的正常生活，就是總算要進入「選戰」開打時刻了。原來陳時中先前不斷提到「疫情要鬆綁」、「解除邊境管制」等，既是要讓6月底指揮中心解散有理，更是為迎來選戰開打的「正常生活」做準備。

但Omicron新變異株BA.5如今以10倍速在英國增長，台灣真能倖免嗎？可悲的是，一心打選戰的民進黨已不在乎民間疾苦，既然防疫視同選戰，就要服從選戰安排，台灣輸給疫情不重要，重要的是民進黨能打贏就行。