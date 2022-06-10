朱立倫訪美行程結束，雖然只見到美國國安會中國事務資深主任羅森柏格、國務院亞太助卿康達及美國國會「台灣連線」共同主席夏波等5位國會議員，但國民黨駐美代表處在美國國務院台灣協調處長白丹利見證下掛牌恢復運作，尤其朱以「親美」、「反共」為主調的談話，已引起各方的重視與討論，雖評價不一，但國民黨「民主自由安定力量」的新形象確已建立，他的目標算是順利達成。但這個目標正確嗎？就國民黨與台灣整體利益而言，國民黨應該「親美」、「反共」嗎？

九二共識價值 不容否定

出發前朱立倫曾對外釋放訊息，他此行目的在改變外界對國民黨「親中反美」的印記，確立國民黨的「中道」路線，他認為這是國民黨2024重返執政必由之路。果然他此行公開談話釋出4個明確訊息：親美、反共、九二共識是沒有共識的共識、支持不對稱作戰軍購。不但如此，他在出發前徵召張善政參選桃園市長，對外宣示「親美反共」，對內切割「戰鬥藍」的2024布局完成。

朱立倫切割羅智強造成不小的政治風暴，在美國釋放的4個訊號，引發的爭議就更深沉了。首先，「親美」對國民黨而言顯得非常奇怪，國民黨百年黨史只有一段很短的親蘇期，絕大多數時間走的是親美路線，朱立倫親美更是鮮明，有必要去美國強調親美嗎？他強調「親美」其實是表態「不親中」，這還不夠，他又強調「反共」以強化立場，卻又陷入另一個陷阱，今日中共施行的是共產主義嗎？兩蔣時代反共產主義還有道理，今日中共實行的是「中國特色社會主義」，朱立倫究竟要反什麼？

否定九二共識引起的爭議更大，大陸國台辦立即申明立場，強調「九二共識有白紙黑字清清楚楚」，這句話並不完全正確，九二共識的內涵確實有爭議，但國共兩黨曾經在這個共同政治基礎上打造8年的和平發展期，所簽署的ECFA至今仍維繫兩岸緊密的經濟關係，更是台灣出口榮景與GDP成長主要的動能。朱立倫可以質疑大陸擅改九二共識定義，但不能否定其價值。

兩條戰略紅線 不可碰觸

朱立倫更不應該的是對美國「不對稱作戰」規畫全面埋單，軍購是台美關係極重要的利益鏈，國民黨要鞏固台美關係，當然要照顧好這條利益鏈。但「不對稱作戰」是巷戰、焦土戰的概念，換言之，美國認為台灣海空軍已無「拒敵於境外」的能力，不必再把軍購經費花在戰機、軍艦上，而應專注在阻擋共軍登陸與登陸後的城市爭奪戰上。美國不只要台灣打巷戰，甚至有人主張應做自毀台積電的準備，形同要台灣不惜自殺。

一些人批評朱立倫宣揚「親美反共」是「小綠」，其實並不公平。朱立倫去年10月在國民黨全代會中，不但未如黨內台派所主張的改名為「台灣國民黨」，還維持黨章第二條「反對分裂國土」、「共同為中華民族之整體利益而奮鬥」等條文，他在美國演說也彰顯中華民國憲法及「兩岸同屬一個中國，叫做中華民國」等一貫立場。朱未改變國民黨基本政治立場與定位，他改走「溫和中間路線」是為2024大選布局。

朱立倫在戰術上不能說錯，但戰略上卻犯了兩個錯誤。第一是過度親美，美國追求的是自己的國家利益，1979年美國全盤接受中共「斷交、撤軍、廢約」建交三條件，台灣被無情拋棄。回顧美中兩百餘年交往史，往往3到50年一次典範轉移，在合作與對抗中轉換，台灣若附隨美國的戰略利益，把自己當成美國的殖民地，一旦再被美國拋棄，將如何生存。

第二是兩岸關係分寸未能抓準，國民黨可以反對中共的政策，但與中國的連結不能斷、振興中華民族的黨魂不能放棄，尤其兩岸政策不能附隨於台美關係，這點非常重要。

朱立倫一向有「政治精算師」之稱，算盤打得精或許在戰術上可以成功，但要成為政治領袖，就要有正確的戰略觀。