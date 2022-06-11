平原君趙勝是趙武靈王之子，趙惠文王弟，是道地的王室權貴，不像孟嘗君是妾所生，在黯黑中成長，靠智慧逃過一死贏得其父器重而掌權。趙勝在趙惠文王和趙孝成王時任宰相，曾經3次離開相位，又3次官復原職，封地在東武城，也是以好客養士聞名。

●為躄殺妾重友輕色

平原君豪宅旁的民房有位跛子被平原君小妾看到而嘲笑這位殘疾人，第二天跛子面見平原君要求殺侮辱他的小妾。平原君認為要求過分而未理會，他的門客因此離去一半，門人曰：「以君之不殺笑躄者，以君為愛色而賤士，士即去耳」；於是平原君殺了小妾，親自登門向跛子道歉，門客才陸續回來。

趙奢擔任徵收田賦的官吏時，平原君家不肯繳納租稅，趙奢便依法處決平原君門下9人，平原君忿怒要殺趙奢，但聽了趙奢的勸諷說明之後，體認宗室貴冑更應守法，趙奢能不畏強權秉公任事是賢能之士，於是推薦給趙王，總管全國賦稅，後來更升任為大將軍，與廉頗、藺相如同等地位。

公元前270年趙文王自恃強大，拒不履行與秦國簽訂的換城協議，秦國惱怒派兵佔領閼與。趙王就可否前往救援，詢問大將廉頗和樂乘，兩人都認為距離遠，地勢險峻，難以救援。趙王又問賦稅大臣趙奢意見，趙奢說，雖然道遠又險狹，打起仗來好比兩鼠鬥於洞穴中，勇者將可獲勝（即指狹路相逢勇者勝）。趙王自認有勝算便以趙奢為將率兵救援。

結果趙奢英勇一戰成功，破了秦軍無敵的神話，遲滯了秦國挺進中原的步伐，使秦趙之間的戰略平衡維持達8年之久，趙奢立功被升任為大將軍，又被封為「馬服君」，其子孫遂以「馬服」為姓，以示尊貴，後改姓「馬」。賈誼的《過秦論》將他列為戰國時代東方六國八大名將之一，和吳起、孫臏、帶佗、倪良、王廖、田忌、廉頗一起彪炳史冊。

戰國時代的騎兵是重鎧甲裝備，行動遲緩，平原君之父趙武靈王實行具機動和靈活性的「胡服騎射」（顧炎武《日知錄》：「騎射之法，必先武靈而有知者」），建立以輕騎兵為主的軍隊讓戰鬥力大增。趙奢替趙國立下不少戰功，可是有位只會「紙上談兵」（語出資治通鑑）的兒子趙括；趙王誤中秦國反間計，由於趙奢已過世，因此以趙括取代只守不攻的廉頗和秦國展開「長平之戰」，慘敗幾近滅國。

趙奢若未受平原君推薦掌理全國賦稅，繼而立下戰功，為趙文王器重封為大將軍，其子趙括未必受到重用；趙國若仍以廉頗堅守長平，將可避免亡國之禍。因此後人批評除趙文王聽信讒言、識人不明，趙括自大、暴虎馮河之外，平原君當時沒有表態亦為長平敗戰禍首之一。

●短視近利禍國殃民

長平之戰緣起韓國上黨郡與京城間的領土被秦國占領形成孤郡，韓欲割讓給秦，郡守馮亭不降反而獻上黨給趙誘其抗秦。趙王大喜天上掉下來的禮物，可是平陽君趙豹反對：「聖人甚禍無故之利，韓氏所以不入於秦者，欲嫁其禍於趙也，必勿受也」；但平原君認為「發百萬之軍而攻，逾歲未得一城，今坐受城邑十七，此大利不可失」，趙王遂接受上黨，終遭大禍。秦國將神白起坑趙卒45萬人，趙國壯丁全遭活埋，元氣大傷，幾年後繼韓成為第二個被秦滅亡之國。

平原君作為相國卻短視近利，禍國殃民難辭其咎，蘇轍《古史》批評曰：「長平之禍成於（趙）勝之言，此皆不知務之禍也，乃欲使之相危國，拒強秦，難矣哉」，司馬遷更說：「翩翩濁世之佳公子也，然未睹大體，利令智昏」。

長平之戰結束第二年10月，秦將王陵包圍趙國都城邯鄲。魏王欲前往救援，但秦國威脅「諸侯敢救者，已拔趙，必移兵先擊之」，魏王乃按兵不動，平原君為盡救贖之過轉向他國求援。

●毛遂自薦散財救國

平原君隨即赴楚求救，想帶20位門客隨行，但只有19人合適，門客毛遂自薦湊足20人。在毛遂威脅式遊說下，終於說服楚王結盟，合縱抗秦並歃血為盟，楚派春申君率軍救趙。

平原君趙勝有感毛遂智勇雙全，曰：「勝相士多者千人，寡者百數，自以為不失天下之士，卻不識毛先生。毛先生至楚使趙重於九鼎大呂，勝不敢復相士」，將其奉為上賓。毛遂除了完成合縱抗秦任務之外，並無其他事蹟流傳，但在今日河北省南部邯鄲市廣府古鎮卻有一座毛遂之墓，位於水田中，供人憑悼。

而魏國信陵君之姊為平原君夫人，平原君判斷只靠楚軍尚不足抗秦，多次促請小舅子出兵救趙。信陵君屢次請求魏王發兵，魏王畏秦拒其議；信陵君依食客侯嬴之議，盜竊兵符擊殺已到趙國邊境卻奉魏王之令按兵不動的統帥晉鄙，統兵救趙。

由於楚魏援軍未到，但秦軍已兵臨城下，邯鄲即將失守，岌岌可危。邯鄲傳舍吏（管理賓館住宿）之子李同說：「現在形勢危在旦夕，你的姬妾仍錦衣玉食，如果趙國淪陷，你將一無所有，不如讓夫人吩咐下人都協助守城，家裏錢財糧食都犒勞士兵，如果守得住，還愁沒有這些財物嗎」。

平原君從善如流，盡散家財犒賞軍隊，募得死士3千人，由李同率領前往救援，秦軍退卻三十里後，楚魏援軍始到達解除邯鄲之圍。邯鄲圍城之戰乃戰國三公子平原君、春申君、信陵君聯手退秦的歷史佳話。

●缺遠見有義氣擔當

平原君雖缺乏遠見卓識，但司馬光說「臣人之節始終無虧」。而且平原君有義氣擔當，誓死不出賣魏齊。魏齊為齊相，因聽信中大夫（掌論議官吏）須賈控告范睢接受齊國牛酒，有叛國嫌疑予以折磨鞭笞，置之坑廁使賓客便溺其上。范睢裝死買通獄卒化名張祿逃至秦國，獲賞識官拜秦相，提倡遠交近攻，並要求魏國交出仇人魏齊。

魏齊自知魏弱秦強，乃拋棄相印投奔趙國平原君。秦昭王獲悉，致函平原君曰：「寡人聞君之高義，願與君為布衣之交，君信過寡人，寡人願與君為十日之飲」。趙相虞卿表示昔日孟嘗君入秦幾乎不返，況秦懷疑魏齊在趙，平原君不可去；廉頗卻說：「藺相如懷和氏璧單身入秦，尚能完璧歸趙，若不往，反起其疑」，於是平原君奉趙王令入咸陽。

秦王日夜設宴相待後強迫平原君交出魏齊替范睢報仇。平原君表示：顯貴時結交低賤的朋友，是不忘低賤時的情義；富貴時還交貧窮的朋友，是不忘貧窮時的友誼，何況魏齊現在不在我這裡（矇騙秦王），因此拒交出魏齊。

秦王乃向趙王施壓，警告若不交出魏齊則扣押平原君。趙王對群臣說：寡人豈為他國亡臣，易吾國之鎮公子？乃包圍平原君家搜索藏匿之魏齊。趙相虞卿事先獲悉，拋相位陪魏齊潛奔魏國信陵君，信陵君懼秦不予接見；虞卿計劃和魏齊投奔楚國，魏齊不願拖累虞卿而自刎，信陵君將其首級交還趙國。趙王乃以魏齊項上人頭換回平原君，范睢將其頭顱漆為溺器報復。虞卿既棄相印，復感慨世態炎涼，遂隱居著書譏諷時事，書名稱《虞氏春秋》。

●廣納進言反求諸己

《資治通鑑》對平原君趙勝的記載甚少，僅說他有一名門客公孫龍是個詭辯家，但趙勝挺器重他，還要公孫龍跟孔穿（孔子後裔）辯論「奴隸有三耳」，公孫龍以辯才勝之。趙勝又要公孫龍跟鄒衍辯論「白馬非馬」，鄒衍根本不屑和無理取鬧的詭辯家辯論，認為對君子而言已造成困擾，因此平原君和其他門客就疏遠公孫龍。

《戰國策》對平原君事蹟則敘述較多，包括馮忌成功勸阻平原君不宜也不該在長平之戰慘敗和邯鄲解危後，出兵攻燕。因為易守難攻，趙國七戰七敗元氣尚未恢復就要攻伐以逸待勞的燕國，不但無法成功，強秦正好趁機再度襲擊疲憊的趙國。平原君採納其意見，感謝馮忌指出他的錯誤決策與無知。

《戰國策》對「秦圍趙之邯鄲」說得更詳盡。魏王派辛垣衍將軍秘密潛入被圍城的邯鄲，勸趙國尊奉秦昭王為帝將可解圍。平原君受其惑猶豫不決是否放棄抵抗尊秦，這時齊國的魯仲連恰巧在趙國，獲知此事後對心有二意的平原君說：「吾以為君為天下之賢公子也，今然後知君非天下知賢公子也」，諷刺後要求和辛垣衍溝通辯論事秦的利弊。

魯仲連列舉商周的一些奉承紂王者的悽慘下場，指出魏國現在見秦國打了一次勝戰就要尊秦為帝，這是三晉的大臣不如鄒、魯兩國的奴僕和姬妾，秦王如虎狼殘暴，索取無度，魏王如何能平安無事，將軍又如何續獲恩寵？

辛垣衍聞言拜謝曰：「始以為先生為庸人，今日乃知先生為天下之士也，不敢復言帝秦」。後來魏信陵君盜符救趙，秦軍敗退後，平原君欲封賞魯仲連；魯仲連笑曰：「所貴於天下之士也，為人排患釋難、解紛亂而無所取也。即有所取者，是商賈之人也，仲連不忍為也」，遂辭平原君而去，終身不復見。

古之賢人名士其氣節令人感佩，今日各國再也看不到「類仲連」之人，盡是鷹犬狗腿讒媚遂波逐流者。無能者居高位洋洋自得，賢能之輩倍受打壓，有志難伸；強國霸權無道義，口惠而不實，弱國難自保，危若累卵，明天豈會更好？

平原君在趙孝成王15年（公元前251年）去世，子孫世代承襲其封爵，他的後嗣在趙國滅亡後斷絕。

●後人評價有情有義

後人對平原君有情有義有擔當，評價甚佳，《史記》在《平原君虞卿列傳》起首就說：「平原君趙勝者，趙之諸公子也。諸子中勝最賢，喜賓客，賓客蓋至者數千人」。而平原君於國難當頭之時「令妻妾補縫于行伍之間。臣人一心，上下同力，猶勾踐困於會稽之時也」，其愛國情操亦為人深讚。

但平原君一時遭貪念矇蔽，以為不勞而獲能得到韓國領土上黨郡，是上天賜給的禮物，結果天下沒有白吃的午餐，未蒙其利反受其害，因此太史公亦貶評曰：「未睹大體，利令智昏」。

司馬光則認為「臣人之節始終無虧」，儘管平原君能力普通，但為人還算是一個無大缺失之人，勝過孟嘗君。在戰國四公子中，平原君算是賢者，《荀子‧臣道》亦稱讚說：「平原君之於趙，可謂輔矣」，意指是一位能解救國家憂患的臣子。

註：「毛遂自薦」、「歃血為盟」、「利令智昏」、「白馬非馬」成語皆出自平原君。

（作者為文史工作者）

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