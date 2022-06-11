中國外交部長王毅5月底開始，對8個南太平洋島國進行為期10天的馬拉松式訪問。王毅這次訪問的重頭戲是5月30日於斐濟首都蘇瓦（Suva），同斐濟總理兼外長巴依尼馬拉馬共同主持的第二次「中國-太平洋外長峰會」中與南太平洋10個島國，達成簽署中國所期盼的全面協議。可惜這個計畫最終未獲島國的全數同意。

消息流出後，以美國為首的各國媒體無不歡欣報導，大肆渲染著中國的太平洋拓展受到重挫，台灣的親綠媒體甚至認為王毅的南太訪問是空手而回，無從向中央交代。

然而全面協議未能簽署，真的是中國大陸一個「挫折」嗎？王毅此行真的無功而返嗎？

逼急美國草率啟動IPEF

許多人認為中國這一次玩過頭了，過於躁進，想要一次囊括10國，才會落得如此挫敗。只不過，中國從頭到尾的重點就不在於必須在本次出訪完成全面簽署。

對於太平洋島國外交的經營，中國從不輕忽，也從未躁進，而是始終展現誠意、釋出利益，長期細心地經營島國外交。這一次的「全面協議簽署計畫」，針對的是拜登的亞洲行，演出了一場經過精心安排的巧妙外交PK橋段。

就在拜登大張旗鼓地宣告其上任後第一次的亞洲行，也就是其任內首次舉行「四方安全對話」Quad實體峰會之前，流出了一份中國試圖在出訪期間與10個太平洋島國簽署涵蓋警務、安全與數位通訊的全面合作協議草案，消息指出王毅即將在出訪南太平洋島國行程的第二次「中國-太平洋外長會議」中說服這些島國全面簽署協議，讓美澳措手不及。

北京的目的再明顯不過，憑藉著中國與索羅門群島成功簽署安全協議的勢頭，在拜登的盛會前一刻施壓嚇唬美澳，讓才忙著聯邦大選的澳洲不得不縮小外交戰線，更讓美國急得像熱鍋螞蟻，得盡快在半年多來雷聲大雨點小的「印太經濟框架」（IPEF）上趕緊弄出點東西，在Quad峰會上設法穩住各界信心。

然而，時間壓力的急迫性與品質的合理與細膩度是有排擠效應的。即便內容還未成熟，有時間壓力趕著端點什麼上桌，至少表面上有點名目可以交代，於是Quad峰會時就看到空洞無內容的IPEF啟動，原本美國的IPEF草案想要宣告「啟動談判」，但是在時間壓力下沒有具體的談判內容，所以啟動時只是宣布「我們就未來的談判展開集體討論」，也就是協議好接下來會協議啟動談判。

在王毅去太平洋之行前的時間壓力下，IPEF的啟動如實展現放完煙火後的空洞架構，最後一刻對語言的過度斟酌凸顯了草案的脆弱性。也因此，東南亞等新興經濟體對於IPEF是否能為該區域帶來的實質利益更加懷疑。

中國取得許多實質的小勝利

反觀，在這一份協議草案中，王毅提到了中國與島國之間對基礎建設、漁業、木材或礦產的雙贏投資，亦觸及了警務、網路安全和海上監控等敏感領域。

在這種推動的背後，是一個更加具體的地緣政治議程，無疑將迅速削弱美國在南太平洋的影響力，改變亞洲軍事平衡，箝制澳洲。

儘管中國可能未能實現多邊協議的計劃，但在王毅訪問期間每天都與太平洋國家達成某些雙邊合作協議的簽署，例如5月31日王毅在與東加王國外長的會面上表示，中東關係保持健康穩定發展，雙方就深化各領域合作、推進共建一帶一路達成廣泛共識，簽署了一系列經濟合作協議。

王毅也與吉里巴斯簽署了從經濟目標合作到建設特定橋樑等十項協議。更分別與薩摩亞、巴布亞紐幾內亞簽署了一系列雙邊協議。

中國充分展示了在人口稀少、發展需求大的南太平洋地區如何以誠並以智取勝，即使未簽署全面協議，王毅卻贏得了不少較小的勝利。

當中國外長對上了美國元首，不僅使IPEF徒具形式的草包窘境暴露無遺，也擋住了拜登亞洲行的餘溫發酵，最重要的是中國能提供南太平洋島國最想要的持續參與和建設，弱化美澳在該地區的戰略主導權，並蠶食台灣的邦交國空間。

這一場上駟對下駟的戲碼，美國是贏了面子，卻輸了裡子。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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