早就聽聞法鼓山是台灣的五大佛教名山之一，雖然自己本身並沒有任何宗教信仰，但是近來被各種事情紛擾，也想找個清淨的地方躲躲，週末便和同學一起約了去法鼓山。

好不容易等到了去法鼓山的車，坐下後我環顧了下四周，悄悄地對周圍的同學說：「你看，我們這群人拉低了整車的平均年齡啊」大家頓時嘻嘻哈哈笑作一團。後來我們都漸漸小聲下來，因為整車都很安靜，也就不太好意思再吵了。車程有些長，一路晃悠悠地，倒也十分有意思，我塞著耳機，微笑閉上眼睛。

終於到終點站了，下了車有些摸不著邊際，不知道該怎麼走，便詢問在前台的師姐，師姐微笑著給了我們一份導覽手冊，向我們大致介紹了一下法鼓山，然後溫柔地問我們：「你們用過齋了嗎？」我們都搖了搖頭，她指了指身邊的一位師兄道：「那這位師兄帶你們先去用齋飯吧。」我們跟著師兄一路向齋堂走去。

進入齋堂，每個人會分到一碗飯，然後男女會分開用齋。用齋的時候，全場幾乎是靜悄悄的，我都不太好意思和邊上的同學聊天，連拿出手機拍照都不太敢，生怕打擾了這份安靜。後來還是按捺不住偷偷摸摸地拿出手機飛快地拍了幾張，心虛地看了一下周圍吃飯的人，卻大家都安安靜靜地吃著，細嚼慢咽的，而且大多都像在思考著什麼。我猜應該是佛家的一種自省方式吧，用這樣的時間安靜想些什麼，或許可以參悟一些什麼。我們總是疲於奔命，沒有給自己一絲喘息的機會，有多久沒有靜下來回首自己走過的路，在愛恨得失間忽然就會明白通透很多，一味盲目向前進，也未必就一定可以得到更多。偶爾放空一下自己，也不是什麼壞事吧。

其實法鼓山的建築和我印象中的寺廟建築真的很不一樣，無論是九華山還是普陀山都給人一種金碧輝煌的莊嚴感，幾乎都有小宮殿的氣勢了。但是法鼓山的建築相對來說現代氣息更濃，青色的瓦雖不及金色給人震撼，但是確實有鎮定人心的作用，也沒有了一種來自宗教的壓迫感，穿過一棟棟建築，原本有些浮躁的心也開始沉靜下來，居然開始有些喜歡這種內斂中透出開闊氣度的感覺。後來聽一位師姐說，法鼓山建築以褐、灰、白三色為主，主要是日系的建築風格，采與自然環境融為一體的方法，為表達對大地的禮讚，體現佛教沉穩安定的特質。忽然想到了法鼓山所有行動的總綱——「心靈環保」主要意義乃在於保持心靈環境的純淨與安定。無論什麼宗教，最高的境界應該就是修心了吧。北宋佛印對蘇軾說：「心中有佛，則萬物皆成佛。」我當時還不懂這句話的含義，現在細細品來，確實有些深意在裡面。當我們懷著愛意去看這個世界，冰冷的現實是不是也會多了些暖意。

最後一站是我一直很想去看的法華鐘。去的時候，兩位師姐讓我們拿著一張經文，帶著我們一起繞著法華鍾唸經。一開始覺得有些滑稽，但後來竟然也覺得有些入迷，開始認真一個字一個字想其中的奧義。幾輪下來，師姐停了下來，我們也就散了，坐在一旁的石凳上休息。這時候我就和一旁的師姐聊天，才知道她的女兒也是念文化大學的，頓時就增加了幾分親近感，她聽說我們就是文大的學生的時候，臉上頓時漾開了一種近乎寵溺的笑容，彷彿見到了自己的孩子一般。我有些晃神，想起了自己的母親，也是這般溫柔對我笑的。我好奇地問那位師姐為什麼要來法鼓山當志工，她沉吟了一下，緩緩道：「我想做一些有意義的事，退休後總覺得自己不上班也無聊，就發心來法鼓山當志工，然後就和這裡結緣了。」理由很簡單，有的時候一些偉大的決定真的不用太多的複雜理由，當時母親和我談起自己當老師的想法時，也是輕描淡寫一句：「我覺得和孩子們在一起挺快樂的。」臨走時，師姐提醒我記得打傘，別被雨淋到了，一下眼睛有些濕濕的，大約是淋到雨了吧。

坐在回去的車上，我給母親發了一句：「媽，我想你了。」然後微笑著閉上眼睛，眼前就出現了母親的臉。媽，下次帶你來法鼓山可好？

（潘玥岑/中國文化大學）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）