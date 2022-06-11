半導體已是全球科技戰、貿易戰重要戰略項目，美國更全力加速扶持英特爾，力求半導體製造重新在「美國境內生根」；美國拜登總統上任後首度亞洲之行，即先到韓國，5月20日抵達韓國，下機後立刻前往平澤的三星電子半導體廠，韓國總統尹錫悅、三星集團副會長李在鎔全程陪同視察，向拜登展示今年上半年將量產的3奈米GAA (Gate-All-Around) 技術，強調三星擁有超越台積電的代工能力。

拜登亞洲行的第二站到日本，在此之前，日本首相岸田文雄召集半導體產業龍頭，針對第三代半導體美日合作交換意見，並在美日峰會後，設置半導體共同開發機構，加強美日合作。5月23日以美國為中心及半導體供應鏈延伸的科技戰防衛構想，由美、日、韓等13個成員國在東京宣布成立「印太經濟架構」（IPEF），但台灣沒能在IPEF這波名單中。

台灣在IPEF缺席，必然升高半導體產業的風險，台積電在全球半導體製造上已居領先地位，但卻一直面臨被美國、日本等國強壓，及在我當局推波助瀾下，前往當地建立晶圓廠。其位於美國亞利桑那州的5奈米晶圓廠計劃將於2024年開始批量生產；而位於日本熊本的12吋晶圓廠，計劃於2024年底商業化量產12-16奈米和22-28奈米晶片，月產能估計為55,000片。過去三年台積電除了在美國和日本建立新的晶圓廠外，也在大陸製造基地擴大產能，還在台灣建設新廠，包括在台灣新竹、中部和南部科學園區建立7～28奈米、2～3奈米的晶圓廠；此外因應歐洲客戶邀請，其在德國建立晶圓廠一案也處於評估階段中。

美國商務部長雷蒙多直言，IPEF要解決的就是供應鏈中斷問題，以及美國需要一個更具協調性的高科技製造經濟體，台灣無疑早已具備這樣的功能，卻仍被IPEF排除，顯然對台灣有其他的政治考量。

在此同時，英特爾正在美國積極建設新的晶圓廠，並獲得大量的政府補貼，同時在歐洲擴大產能，與日本和印度的半導體公司合作，並收購以色列代工廠Tower。其實，在半導體產業領域，台、日、韓三方都需依賴美國的技術支援，也需密切注意及防備美國戰略調整。IPEF成立，我們更認知到，日、韓優勢產業都有政府在背後強力護航引路，除了保護企業技術外，也能維護企業防範、排除他國施壓，可惜這些在台灣都感覺很微弱。

尤其自2022年開始，全球受困於高通膨的牢籠裡，導致最近電子產品需求減少，過往每年追逐流行時尚新手機的消費浪潮，已不復見，半導體需求已呈現下滑現象，大多數電子行業的庫存水平，已經高於供應鏈危機前的長期平均數。近期英國調研機構Jefferies Group報告指出，「受到重複下單、半導體行業投資過熱及通貨膨脹等因素影響，晶片業可能會在今年下半年或明年初出現激烈的庫存修正」，但過去三年，半導體工廠產能大幅擴張已被啟動，已無法止步，因此令人擔心2024年半導體代工市場可能出現產能過剩。全球半導體IDM廠和晶圓代工廠的新產能將於2023年開始陸續上線，產量將在2024～2025年間達到高峰；如果電子產品需求成長速度不如預期，可能會導致全球半導體產能過剩；如今英特爾、三星已開始搶訂單、搶客戶，半導體產業似乎正從供不應求，轉折為供過於求。

綜上所述，台灣若在IPEF缺席，美、韓、日三國半導體上下游合作將越發緊密，近期高通等重要高科技客戶已無視台積電技術領先而轉向三星下單。再從地緣政治角度看，在美國「兩岸開戰」兵棋推演中，屢屢被美軍主張「必要時摧毀台積電」，以避免關鍵技術落入大陸手中。顯然台灣已被美國認為是挑戰或消耗大陸爭霸的工具，以此推估若中美爭戰，台灣反而不符合美國所謂的「解決半導體供應鏈中斷之地」，如此，許多投資就可能卻步。面對這種局面，政府當局更要拿出具體策略和行動昭信全世界，我們會確保台海穩定與和平，不僅自己增強投資，更歡迎外來投資，共創全球半導體產業的美好未來。