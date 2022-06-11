這是我在2017年春季講授中國政治時的一個小片段。當時我引用一個網路調查說中國是世界上最安全的旅行目的國之一。這個學生的反應可能代表了在座很多學生當時的想法。在中國進行的社會調查一直被詬病不真實，因為受訪人可能因為政治的原因而誇大對國家的支持。

「但這是一個基於外國遊客的調查，受訪者都是來中國旅遊的外國人」我答到。

那個學生眨了眨眼睛，決定不再繼續爭論。

我從2015年秋季開始在哈佛大學政府系任教。每年都會講一門面對本科生和碩士生的中國政府與政治的課程。這個課從最開始的30多人，到後來有超過120人選修，成為政府系最受歡迎的課程之一。文章開頭提到的小片段只是7年來無數片段中的一幕，但每次想到都會激勵我把這一門課講好。

因為美國的年輕人大都對中國充滿偏見。

這種偏見並不是說他/她們都對中國有負面的看法，而是他/她們對中國的看法都比較單一。非黑即白。覺得中國好的看到的是中國經濟的飛速發展、幾億人擺脫貧窮、世界第二大經濟體。覺得中國不好的看到的是中國的威權政體、人權問題等。

2020年秋季，因為新冠疫情，哈佛所有課程改到線上。我決定在課上做一個小實驗。作為老師，我一直想知道自己對學生能產生什麼樣的影響。通過上我的課，學生會改變他/她們原有對中國的看法，還是會選取課程中符合他/她們初始印象的內容而加深他們對中國的偏見？

我設計了一個簡單的先驗-後驗實驗。在開學的第一周，每個學生需要交一個一頁的小文，陳述自己對中國這個國家總的看法。美國政界流行把親中的人叫做「擁抱熊貓派（panda huggers），」把反中的叫做「屠龍派（dragon slayers）。」學生可以從這兩個極端中選取一個代表自己對中國的態度，也可以選擇「居中」或「不瞭解」。在學期結束後，所有學生再提交一篇文章講述自己對中國的看法發生了什麼樣的轉變。

有大約28%的學生認為自己在上完這門課後對中國的看法更正面了（更接近於擁抱熊貓派），有25%的學生對中國的看法更負面了（更接近於屠龍派），另有47%的學生沒有變化。

大多數政治心理學的研究認為政治偏好（在青少年時期）一旦形成就很難改變。成年之後人們只會選取符合自己政治偏好的資訊和媒體，而不會相信與自己信念向左的資訊。所以通過一學期的課程，我可以讓超過半數的學生在一定程度上改變他/她們對中國的看法，也體現了教育在塑造人們偏好中的顯著作用。

很多學生在文章中都提到自己對中國的看法來源於美國的主流媒體。當時正值新冠疫情的第一年，美國媒體中充斥著對中國政府的批評。時任總統川普將新冠病毒稱為「中國病毒，」更是加深了美國公眾對中國的敵意。比較美國媒體對中國和對其他國家新冠的報導，很明顯的一個區別是對中國的報導更專注於政府（如封城、強制、資訊控制等），而對其他國家（如印度）則更關注老百姓的經歷。這樣的報導難免會讓美國公眾對中國的瞭解更「去人性化」，只關注政府行為而非尋常百姓的生活。

這些對政府行為的報導容易讓學生相信中國政府是無所不能的。如果中國政府無所不能，那中國所有的問題（污染、腐敗、智慧財產權）都是因為政府不願意管所導致的。很多學生在文章裡寫到，上了一學期的課後，發現中國政府（和美國政府一樣）有很多事情也管不了。中國地方差異大、人口密、政府層級多、條塊關係複雜，在政策執行上有很多捉襟見肘的難處。

還有很多學生覺得中國是個威脅。這一認識主要來源於對中國經濟的簡單認識：中國的GDP總和已經接近美國。中國如果保持高於美國的增長速度會在近期內超過美國。但在課堂上他/她們發現中國的人均GDP只有美國的1/6不到（美國和中國的媒體都很少報導這一點）。加上中國經濟對政府投資的依賴使得邊際收益遞減，所以中國經濟要總體超過美國遠遠不是畫一條GDP預測直線那麼簡單。

另外一個對中國的常見誤解是認為中國是一個「共產主義」國家。這主要體現在認為中國的經濟大多是國有的。美國人天生有對「共產主義」的恐懼（來源於冷戰時期），所以把「共產主義」國家都自然地當成對立面。這一誤解也體現在對中國對外投資的認識上。很多學生覺得「一帶一路」是以國有企業為主導的中國對外擴張的「新殖民主義」。瞭解了中國私營經濟的發展，尤其是中國對外投資的專案中有3/4都是私營企業擔任投資方後， 很多學生對中國經濟的性質有了更接近現實的認識。他/她們瞭解到中國的私營企業有很多經營環境上的困難。這些中國企業，與美國企業一樣，也是希望能夠開拓市場、最大化收益，而不是肩負著政治任務的「政府代理人」。

學生上完課最大的一個變化是對中國人認識的改變。有很多學生上課前都以為中國共產黨是一個全民黨，以為中國14億人都是黨員。也有很多學生認為加入中國共產黨是因為相信「共產主義」。在課堂上，我引用很多實證研究，說明大多數人加入中國共產黨都是因為職業的現實考慮而非信仰。我也講了中國的收入不平等、老百姓對污染、腐敗、勞工問題的抗爭，以及中國人在社會調查中體現出來的對外交政策的不同看法。這極大地改變了學生原來對中國人「鐵板一塊」的臉譜化認識，讓他/她們看到中國老百姓，跟美國老百姓一樣，也關心自己的家庭、社區，也會為社會不公而振臂疾呼，也會有跟政府對著幹的勇氣。

作為在美國大學裡講授中國政治的老師，我覺得道路還任重道遠。那47%沒有改變任何看法的學生也提醒我教育並沒有我們想像的那麼有魔力。但在美國大學擔任教職這11年的經歷讓我覺得通過課堂我可以讓美國的年輕一代對中國有更全面的認識。

這種全面的認識可以讓他/她們對中國的瞭解更「人性化」，而不是僅僅把中國看作是一個「東方專制主義」國家。很多在美國的學者認為改善中美關係應該把功夫花在華盛頓（即通過影響政策制定者）。我堅信這些還在讀書的年輕人是美國的未來。他/她們以後會成為政府官員、公司高管、大學教授。他/她們對中國的看法影響著未來三、四十年的中美關係。如果我教過的幾千名學生中有一個成為將來主導中美關係的政府成員，如果他/她對中國「人性化」的認識能決定美國對華政策的導向，我也算是為中美關係的改善做了一點微薄的貢獻。

（作者為哈佛大學政府系教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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