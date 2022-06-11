烏俄之戰台灣親綠媒體也誇大烏克蘭的實力，相對的醜化俄國實力與醜化普丁的判斷，從而影響美中台關係變化的反思。大多數的台灣人民多認為美國的明助或者暗助，影響的是台灣人民的觀感，台美關係堅若盤石，事實上未必如此。

莊子《莊子•雜篇•漁父》一篇中有提到，治國有所謂四患，喜歡管理國家大事，隨意變更常規常態，用以釣取功名，稱作貪得無厭；自恃聰明專行獨斷，侵害他人剛愎自用，稱作利慾薰心；知過不改，聽到勸說卻越錯越多，稱作犟頭犟腦；跟自己相同就認可，跟自己不同即使是好的也認為不好，稱作自負矜誇。這就是四種禍患。民進黨此種自我感覺良好，恐誤判國際情勢如下：

1.假使中國入侵台灣，美國真的會出兵協助台灣？烏俄之戰美國有出兵嗎？

2.過去美國「聯中抗俄」的策略，遷就中國，美國公開表達支持「一中政策」，後因蘇聯瓦解、中國崛起後，美國「一中政策」 立場未如以往堅定。這種狀況在川普上任後更強烈，川普從兩國巨額貿易逆差、竊取知識產權、南海擴建軍事設施及東海軍事挑釁等，他展現出與過去領導人截然不同強勢作風。但川普此種說法是為了連任？還是真的要與中國徹底撕破臉？

3.台灣是美國一個「棋子」？還是戰略夥伴？

當美中關係惡化時，台灣對美國的價值只會增加，另一方面，中共當局對於美台熱絡關係表示不滿，只好將矛頭指向台灣，實施一系列的文攻武嚇。

從 2016 年開始，在中國運作下，幾個邦交國陸續與台灣斷交，其次，中國派出軍艦及軍機繞行台灣，還有在東部戰區部署東風 16 導彈瞄準台灣等行動，中共恫嚇台灣的行為，其實這都是經過設計包裝的軍事行為，希望透過軍事威懾，來達到「不戰而屈人之兵」的政治效果。

中國除對台灣施以外交、軍事的壓力外，另在許多議題對我國多加干涉，例如對涉及台灣名稱之相關商業行為、企業活動均可看見干涉動作，中國民航局要求清查外籍航空公司是否將台灣列為國家、台灣學者參展被更改國籍列為中國、阻撓台灣參加 WHA（世 界衛生大會）等就可看出台灣是美國一個「棋子」？還是戰略夥伴？

台灣一廂情願過度依賴巴結美國，所付出代價得不償失，不斷購買軍備，頻繁軍事演練也造成幾次戰機失事，相反的，台灣為何不選擇台中美關係等距關係維持現狀，不必介入美中兩大強國之間對抗，對台灣反而更有利益與安全。

（作者為東吳大學商學院兼任教授）

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