每年三軍五校院聯合畢業典禮前，國防部循例會發布各軍種外派就讀國外軍校的學生，返國服役的新聞，除立即授予少尉軍階外，另會在三軍五校院聯合畢業典禮當日由總統接見，以表達對渠等重視之意，並嘉許對隻身在外為國爭光，以蔚為國用。

自從華美斷交之後，美國斷得非常徹底，三軍官校一律不准我方就讀，當時只能就讀維吉尼亞等私立軍校，當然也不可多得，後來西點軍校、海、空軍官校重新同意我方派員入學，各軍校莫不精挑細選，派出語文及體格良好的同學赴美就讀，另外，也會派同學至中南美邦交國軍校就讀，所以國防部每年都派出不少學生赴國外就讀軍校，除吸取外軍的文化、吸取知識外，並與駐在國的基層軍官建立情誼。

但總有好事者喜歡統計歷年來出國讀書學生的留營率，乍看一下退伍的並不在少數，當然我們都希望優秀人才都留在軍中，但是法定役期服滿，要退要留是個人自由，更何況18、25歲、35歲各階段的想法都不盡相同，若不想在軍中發展也無須指責，更有痛罵國防部者，說「老黃埔」先天就排斥這群具有「先進思想」的基層軍官，所以留營率不高，真是莫名其妙，那留下來擔任重要軍職的留學生又是怎樣？是同流合汙嗎？還是已經自甘墮落？所以這種指責並不公平也不必要。

所以我們只要心態放正，以平常心看待，他們就是國軍軍官團的一員，不論何種背景、出身，要升官、要發展就得照規矩來，就算要退伍也尊重意願，反正都是國家培養的人才，到那去也是為國服務，對於這批國軍新血千萬不要有太多的幻想，把改造國軍風氣、未來可與美軍同學聯合作戰等等期望都加諸到他們身上，未來變數很大，誰知道跟你熟的美國同學，卅年後能不能當總司令，還不如指望，中高階讀美戰院、赴智庫研究的軍官，他們的同學才是各國未來軍隊與政界的佼佼者，對於返國軍官給予祝福就好，去部隊服務之後，箇中滋味也只有他（她）們能夠體會。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※