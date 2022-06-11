歷史已多次證明，當世界首強發現新興強權興起，為維持原本地位，必然採取多項作為，以致引發與新興權力者的衝突，甚至戰爭。

近年國際大環境改變，中國崛起，美國已深感威脅。共機頻繁繞台且堅持不放棄武力統一，讓原本在第一線圍堵中國崛起的台灣，地位更形重要。美國為避免具有關鍵地理位置及科技量能的台灣被中國統一，籌組國際戰略大聯盟，日、韓、澳及歐洲大國如英、法等，紛紛被納入對抗中國團隊，兩岸及一中，成為台灣內部及國際的重大議題。

在1621年荷蘭占領台灣之前，福爾摩沙的原住民部落，各自以狩獵為生，並未形成統一的政權，是為無主之地。荷蘭據台，與明朝是標準的兩岸兩國。1662年延平郡王鄭成功驅逐荷蘭人，奉明朝為正朔，與滿清對立，亦是兩岸兩國。至1683年施琅攻台，鄭克塽投降，康熙完成統一大業，始為一中。1895年滿清割讓台灣予日本，再次兩岸互不隸屬。1945年台灣光復，恢復一中。1949年中華人民共和國成立，中華民國退守台灣，雖彼起此落，但各自有邦交國，理論及實務上都是兩國。

奇妙的是，這兩國各自的憲法，至今都將對方的土地及人民納入主權範圍而發生重疊，是一中還是兩國，混沌至今。

何謂「一中」，是個敏感又十分複雜的問題。以血緣而言，兩岸雖各有少數民族，但絕大多數是漢人。台灣各地先人墓碑，包括蔡英文家族在內，多顯示祖先來自中國內地。又1949年追隨國民政府來台者，語言雖然南腔北調，但都是中國的語言，文字更是一致無二。宗教方面，眾多的台灣民眾，特別是綠營的政治人物，從總統、行政院長到民意代表，拜媽祖、關公者比比皆是，不都是在拜中國的神？節慶更是如此，農曆新年、元宵節、端午、中元、中秋，哪一項不是源起中國？在大陸也同日歡慶，這難道不是一中？日本殖民台灣50年，努力將台灣人民皇民化，也有若干成效，但強要台灣人民過新曆年而非農曆年一項，始終沒有成功，媽祖遶境也是50年不中斷，證明了文化上兩岸當然是「一中」。

但在政治體系上，兩岸完全不同。台灣民眾不管是否發自內心認為自己是「中國人」，幾乎全部拒絕接受「政治的中國」，不願生活在極權政體之下。兩岸在很多層面上可以一中，但政治上目前幾乎不可能。就如美、加、英、紐、澳，大多數人在血緣上、文化上高度連結，政治上也有相近之處，但體制上有不同，就成為多個國家。

兩岸人民因血緣及文化同屬「一中」，多年來高度交流及相惜，經濟上每年對大陸貿易達2500億美元，順差1700億，錢要賺，哪敢中斷ECFA？然而惡質的蔡政府及民進黨人，以國家資源組織龐大網軍，凡有「兩岸一家親」想法者，一律出征攻擊，以致造成一言堂。對大陸則以攻擊網民為主，造成兩岸人民相互憎恨，形成抗中意識，以之為民進黨選舉票源及支持能量。做不成朋友，也不必成為敵人，兩岸網軍相互醜化及漫罵，造成8成以上大陸年輕人強烈討厭台灣政府，主張武統台灣，受害的還是台灣人民。

大陸領導人習近平雖有內憂及外部壓力，但總具有一定智慧，軍方及民間的武統言論近來多被壓制，習十分瞭解台灣228歷史傷痕的教訓，國民黨道歉、國家賠償，紛擾70餘年，至今尚不得解，成為今日執政黨的選舉提票機；更何況若是發動武力犯台造成人民傷亡，也必成為中華民族歷史罪人。兩岸一中如何解，還需要時間。（作者為前衛生署長）