國內疫情處於高原期，台大公衛學院教授詹長權引用國際數據，指出台灣染疫死亡數13天內翻倍，位居全球第二快，籲指揮中心應分析死亡數攀升原因。但指揮中心昨罕見動怒，批評死亡翻倍天數應是自己跟自己比，分子亂、分母也亂，根本亂比一通。

指揮中心震怒的原因不是在否定學者死亡數翻倍的統計，而是不希望被拿來和國際評比，怕丟臉丟到國際，尤其是在評比方式剛好又被抓到瑕疵。以抓別人統計的小瑕疵，或講話的語病，來大作文章，卻不想改正暴露出來缺點，一向是指揮中心危機處理的慣用手法。遠的如彰化縣衛生局的普篩事件，近的如恩恩爸爸揭發出的1922失能事件，都是運用相同手法的經典案例。

更何況指揮中心心裡也明白，只要再混個幾天疫情自然下降後，死亡率肯定也會自然下來，指揮中心也可以順利降載，指揮官也能順利的走他該走的路。無緣無故來潑髒水的人，就活該該被修理一頓了，以作為其他好事者的警惕。

但是這種自私的危機處理態度，對全民是不利的，更不該是由國家的防疫指揮官口中說出，真的是德不配位。指揮官只要一天在位，就必須以維護國人健康，減少死亡為己任。唯有戰場指揮官才會以犧牲全體弟兄的代價，來換取個人或國家的榮譽。陳時中是防疫指揮官，不是傳統作戰的指揮官，自己要認清楚自己的定位。

台灣新冠死亡率超高，去年如此，今年也是如此。年年問題都一樣，解決方法也都一樣，但問題依然出現，就是因為主事者的驕傲心態一樣，不聽別人勸的態度也一樣。這種槓子頭的個性，也是台灣防疫會落到今天這般田地的主因。

到底台灣新冠的死亡率為什麼會那麼高？一半的原因是通報黑數，通報黑數在通過了快篩的法定地位後，大家都認為確診通報沒什麼好處，反而會給自己帶來更多的麻煩，大量快篩確診的人根本就不通報了。估計黑數應該會是通報量的2至3倍，這樣一除下來，新冠的死亡率就會掉3成到5成。這是一個很容易解釋的問題，但好鬥的指揮官怎就沒想到，只有滿腦被害妄想。

另一項原因就比較需要花點工夫去解決。台灣新冠超高死亡率的另一半原因是就醫障礙，而且是人為障礙，亟需指揮中心政策解套。就醫障礙不但是現在新冠病人看病不流暢，取藥不容易，叫救護車不容易，住院等很久的元凶，也是現在台灣在人口統計上出現超額死亡的最重要原因。因為就連非新冠病人也一樣會因為就醫障礙而貢獻了台灣5月份的超額死亡率。

不論是通報黑數，或是就醫障礙，都只要將新冠降等為四類法傳，疫情指揮中心停止運作。隨之而解的就醫障礙就可完全回歸台灣的常規醫療，放開手腳的台灣醫療，絕對能夠再度創造它的醫療神話，壓低死亡率到流感級別。這些都在6月底會落實，所以學者在此時地的這番論述也就不奇怪挨罵了。（作者為中華民國防疫學會理事長）