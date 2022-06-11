人一生下來就注定走向死亡，差別是「能走多久」？台灣在上個世紀初平均壽命低於40歲，在當時國際社會中是偏低的。經過一個世紀，台灣的衛生環境條件以及醫療科技不斷地增進，國人平均壽命增加了44歲，目前已超過了81歲，不僅比世界的平均高出9年，也比美國多了近4歲。即使兩年多來因新冠肆虐，美國死亡人數高達百萬人，平均壽命因而下調，這個情形到去年底為止，並未發生在台灣。

美國在新冠疫情的第一年，疫情有關死亡數為35萬，占該年總死亡數約11%。相對地，該年台灣確診死亡只有個位數，占比幾乎為零，是全球少有的一塊淨土，且全年死亡數17.3萬人，比2019年還少3000人；因此，我們可以用較乾淨的2020年為基礎，來觀察之後新冠疫情對死亡的影響。

台灣去年(2021)1至4月的情形和2020年類似，既是暖冬也沒有流感，且新冠的威脅並不嚴重，死亡數沒有明顯差異；可是從5月開始有了破口，死亡人數就明顯上升，導致去年死亡人口大幅增加1萬人。筆者認為，扣除人口老化自然增額死亡2000人，以及指揮中心所公布確診死亡數與疑似疫苗接種後的死亡一共2000，那麼應有6000名可稱為「不明超額死亡」!

今年5月統計數字剛公布，死亡數為1萬7000人，較2020年5月增加4100人，較去年5月增加2300人；即使扣除老化因素，其超額也遠高於指揮中心所公布的1300人，相信6月份也會有類似狀況。

由於我國每年死亡人口約7成是老人，老人人口多了，死亡人口數也就跟著上升。以疫情前5年來平均，老人死亡人口每年增加數約占老人人口數的千分之0.8，筆者以此當作人口老化的「自然增額死亡」；準此，每年若有「超額」死亡，通常發生於寒流與流感季節。

然而，新冠疫情並不同，時間足足超過兩年，情況隨時在變，各國狀況也相當不同；很諷刺地，每當專家預測疫情將趨緩或全民免疫時，新的變種又開始蔓延！政府似無選擇，除了呼籲民眾打疫苗就是等待新的救命藥！

疫情間，染疫數絕對超過官方的確診數，死亡數也是，難免會有所謂的黑數；政府不須過於在意，而應多關心「不明超額死亡」！或許可組個國家隊來研究此議題，一旦能對病毒、疫苗、人口特殊性與死亡的關聯有進一步了解，應有助於下一步的防疫策略！

此外，有媒體報導某些國家（特指南歐）還「因禍得福」，因為在歐美國家新冠確診死亡老人占比通常在7成以上，因而可減少退休年金以及老年醫療健保的開支，人口老化問題可以獲得舒緩。

台灣人口老化情況尚沒有歐洲與日本嚴重，儘管染疫死亡人口中老人占比也偏高，但因近幾年是戰後嬰兒潮成為老人的高峰期，台灣人口老化速度不會因此明顯減緩，更重要的是，目前正在和疫情奮戰者，許多還是這批人，怎麼捨得？

人一定會死，但是否因疫情而提早結束生命呢？對老人來說，提早的時間有限，幾個月或一兩年？若是兒童染疫亡，那可是提早了7、80年，對於超低生育的台灣影響尤大！去年未滿一歲的死亡總數為654人，占15.4萬生育量的千分之4.3，已創了新高，今年呢？

（作者為退休台大教授）