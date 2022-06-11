國民黨主席朱立倫在美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）和布魯金斯學會共同主辦的座談會上說，「國民黨從創黨開始到歷任執政，即便是在野的時候都是親美的立場」，還說「九二共識」是「沒有共識的共識」，引發外界議論紛紛與猜疑。

朱立倫此行言論最大的爭議是，改變了國民黨政策綱領中對兩岸關係的解讀，這顯然與2005年「連胡五項願景」同列於國共兩黨聲明文書的「九二共識」背道而馳、與馬英九「九二共識、一中各表」大相逕庭；與吳敦義所謂35字原汁原味「九二共識」大異其趣；2021年國民黨主席選舉時，朱立倫質問江啟臣創造「憲法九二」新名詞，江啟臣當時肯定地回覆，「憲法九二」就是原汁原味的「九二共識」，回到求同存異的精神。反觀，現在是朱立倫創造了「沒有共識的共識」新名詞，敢說還是原汁原味嗎？

過去朱立倫說過「兩岸同屬一中」是「求同尊異」。如今，求同，是其所謂「有共識」還是「沒有共識」的部分？尊異，又是指該尊重「沒有共識」，還是該尊重「有共識」的部分？朱立倫可必須說清楚、講明白！

2016年蔡英文上台以來兩岸關係冰封，國民黨大罵其兩岸關係倒退、破壞兩岸現狀，食言而肥，那麼，朱立倫從馬英九「親美和中」走向「親美避中」，兩岸路線有沒有倒退？有沒有破壞現狀？是更清晰還是再一次的創造性模糊？台灣人民恐怕更加困惑、兩岸平添更多黑人問號。

朱立倫出訪前說美國國務卿布林肯所說的話就是國民黨的路線，意指布林肯希望台海和平、區域安全穩定，且要對話和交流，民進黨卻是完全停止的。但是聽在美國共和黨耳裡，恐怕很不是味道，即使美國兩黨同是堅定的「反共、反中」立場，期中選舉在即的共和黨，也斷不可能說出「布林肯說的話，就是共和黨路線吧」。朱立倫喪失了國民黨百年大黨的黨格，曲意承歡美國老大哥，形同美國隊長的小跟班，再去訕笑民進黨也只是五十步笑百步耳。

國民黨去年底才風風火火強打一波反萊豬公投，老美隱忍不發，朱立倫才花了半年時間就忘得精光，此刻訪美時機是否合適大有疑問，雖然矢口否認非為2024總統選舉，不過已然把「九二共識、一中各表」交易出去，對未來國民黨總統提名人是福、是禍、是加分或減分？亦更增添不確定的變數。

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